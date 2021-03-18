Almanya’nın üç eyaletinden Rus Sputnik V’nin onaylanması çağrısı

Almanya’nın Saksonya, Saksonya-Anhalt ve Thüringen eyaletleri başkanları, sağlık yetkililerine Rus Sputnik V koronavirüs aşısını onaylama çağrısı yaptı.

Funke Medya Yayın Grubu'na ait gazetelere konuşan Saksonya, Saksonya-Anhalt ve Thüringen eyaletleri başkanları, ülkenin ilgili sağlık kurumlarına Rusya'da geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı Sputnik V’nin onaylanması çağrısı yaptı.

Almanya’nın doğu eyaleti Saksonya’nın Başbakanı Michael Kretschmer, “Rusya büyük bir bilim ülkesidir, Rus biliminin etkili bir aşı üretebileceğinden en ufak bir şüphem yok” dedi.

Saksonya Anhalt Eyalet Başbakanı Reiner Haseloff da, onay kararını Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) vereceğini belirterek, “Asıl konu şudur: Koronavirüsle mücadelede güvenli ve etkili olmaları nedeniyle pandeminin üstesinden gelmeye yardımcı olan tüm aşıları memnuniyetle karşılıyoruz” ifadelerini kullandı.

Haseloff ayrıca, insan sağlığı söz konusu olduğunda ilacın kökeninin hiçbir öneminin olmadığına vurgu yaparak, kendisine çocukken Rus çocuk felci aşısı yapıldığını kaydetti.

Thüringen Eyaleti Başbakanı Bodo Ramelow ise, Almanya'nın AstraZeneca tarafından üretilen aşıya bağımlılığının ülkenin aşılama stratejisini zayıflattığına dikkat çekerek, Rus Sputnik V’nin son zamanlarda komplikasyonlarıyla ilgili tartışma konusu olan bu aşıya alternatif olabileceğini ifade etti.

Birçok Avrupa ülkesi, kan pıhtılaşması gibi yan etkilere neden olduğu gerekçesiyle AstraZeneca aşısının kullanımını askıya almıştı.

4 Mart'ta, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) Rus Sputnik V aşısının tecil dosyasını incelemeye aldığını, aşıyı etkinlik, güvenlik ve kalite açısından AB standartlarına göre test edeceğini duyurmuştu. EMA, Rus aşısının değerlendirilmesi sürecinin hızlandırılacağını, ancak onay tarihiyle ilgili bilgi vermemişti.