İspanya'da ötenazi yasallaştı

İspanya'da sol koalisyon hükümetinin girişimiyle hazırlanan, ötanazinin yasallaştırılmasına ilişkin kanun teklifi kabul edildi. Böylece İspanya ötenazinin yasallaştığı 4. Avrupa Birliği (AB) ülkesi oldu.

İktidardaki İspanya Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) tarafından önerilen ötenazi tasarısı oy çoğunluğuyla kabul edildi.

Tasarı için 202 'Evet', 141 'Hayır', 2 de çekimser oy kullanıldı.

PSOE Milletvekili Maria Luisa Carcedo, "Bugün, parlamentonun çoğunluğu, yıllardır bu hak için haykıran hasta insanlara tanıklık etti" dedi.

İspanya'nın gelecek 3 ay içerisinde yürürlüğe girecek ötenazi yasası, 'iyileşme şansı olmayan, sürekli acı çeken ciddi ve kronik hastalığı" olan kişilerin yaşamlarını sona erdirmek için bir doktordan yardım talep etmelerine izin veriyor. Yasadan faydalanmak isteyenlerin 18 yaşından büyük olmaları gerekiyor.

Muhalefet karşı çıktı

Yasaya, ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi ile aşırı sağ görüşlü Vox Partisi karşı çıktı. Vox Partisi'nden milletvekili Lourdes Mendez, "Tedavi yerine ölümü seçtiniz" dedi.

Parlamentonun önünde ise yasayı destekleyen ve karşı çıkan gruplar gösteri düzenledi.

Ötenazi şimdiye kadar Belçika, Lüksemburg ve Hollanda'da yasallaşmıştı. İspanya, bu hakkı yürürlüğe koyan 4. Avrupa ülkesi oldu.