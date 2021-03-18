Alman hükümetinden HDP tepkisi

DW Türkçe'nin haberine göre Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Alman hükümetinin HDP hakkında açılan kapatma davasından "büyük endişe" duyduğu belirtildi.

Açıklamada, "HDP davası orantılılık konusunda ciddi kuşkular yaratıyor" denilerek, Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi ve HDP'li çok sayıda üye ve milletvekiline karşı cezai işlem uygulamasının, "Türkiye'deki hukuk devleti ilkelerinin işleyişi konusunda var olan soru işaretlerine yenilerini eklediği" ifade edildi. Bir demokraside "parti yasaklamanın ancak son çare" olması gerektiğine vurgu yapılan açıklamada, bundan sonraki sürecin "dikkatle izleneceği" belirtildi.

Zum Verbotsverfahren gegen die Oppositionspartei HDP in der #Türkei erklärte ein Sprecher: https://t.co/1Kjz7VyDsP pic.twitter.com/69B1zZRcWf — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) March 18, 2021

'Hukukun üstünlüğünü tehlikeye atacak gelişme'

Almanya Dışişleri Bakanlığının açıklamasında HDP'li Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesinin yanı sıra çok sayıda HDP milletvekili ve üyesine yönelik davalar, "Türkiye'de hukukun üstünlüğü sürecini tehlikeye atacak" gelişmeler olarak nitelendirildi.

Açıklamada, "Federal hükümet, Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyesi ve Avrupa Birliği (AB) üyeliğine aday ülke olarak taahhüt ettiği yüksek demokratik ve hukukun devleti standartlarına uymasını beklemektedir" ifadesi kullanıldı. Alman hükümeti açıklamasında HDP'ye de PKK ile arasına açık bir mesafe koyma çağrısı yaptı. Açıklamada, "HDP'den de, AB'nin terör örgütleri listesinde yer alan PKK ile arasına belirgin bir sınır koymasını bekliyoruz" denildi.