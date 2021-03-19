Polonya'da kadına şiddet rakamlarında artış: Her 40 saniyede bir kadın şiddet görüyor

Polonya Kadın Hakları Merkezi, ülkede her 40 saniyede bir kadının şiddete maruz kaldığını, yılda 500'e yakın kadınınsa aile içi şiddet sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.
Avrupa genelinde kadına yönelik şiddet korkutan boyutlara ulaşıyor. 15 yaş ve üzeri her 3 kadından birinin cinsel ya da fiziksel şiddete maruz kaldığı, haftada 50'ye yakın kadının aile içi şiddet nedeniyle hayatını kaybettiği Avrupa Birliği'nde (AB) üye ülkelerden Polonya'da da kadına yönelik şiddet güncel bir sorun olarak ülke gündeminde yerini koruyor.
Polonya'da faaliyet gösteren Kadın Hakları Merkezi'ne (CPK) göre, ülkede her 40 saniyede bir kadın şiddete maruz kalıyor. Yaşları 16 ile 60 arasında değişen yılda 800 bine yakın kadın şiddete maruz kalıyor. Şiddetin mağduru her 6 kadından birinin hastanede tedavi görmek zorunda kaldığını belirten CPK, her yıl 500'e yakın kadının aile içi şiddet sonucu hayatını kaybettiğini ortaya koydu. Evlilik ve ikili ilişkilerdeki kadına yönelik şiddetin tesadüfi olmadığını, sistematik bir şekilde yıllarca sürdüğünü belirten CPK, şiddetin tanığı komşular kadar kolluk kuvvetleri ile devletin kurumlarının da kadını söz konusu durumdan kurtarmak için yeterince çaba sarf etmediği kanaatinde. Adli makamlara bildirilen kadına yönelik şiddet vakalarının yüzde 70'i için savcılık tarafından 'kovuşturmaya gerek olmadığı' kararı verildiğini ifade eden CPK, davaya konu olabilen vakalarda hüküm giyen sanıkların yüzde 80 kadarının da cezalarının ertelendiğine dikkat çekiyor.
'Kadınlar adalet sistemine güvenmiyor'
Uluslararası Af Örgütü Polonya Şubesi ise ülkedeki resmi istatistiklerin eksik olmasına rağmen yine de korkunç bir tablo çizdiğini aktarıyor. 2019 yılında 65 binden fazla kadın ile 12 bin çocuğun şiddet mağduru oldukları gerekçesiyle başvuruda bulunduklarını belirten Uluslararası Af Örgütü, yine aynı yıl 2 bin 527 tecavüz vakası hakkında soruşturma başlatıldığını kaydediyor. Polonyalı kadınların diğer Avrupa ülkelerindeki kadınlara oranla daha az sayıda aile içi şiddet vakası bildirdiğini ifade eden Örgüt, söz konusu durumun kadınların adalet sistemine güvensizliği ve kimsenin kendilerine inanmayacağı endişesinden kaynaklandığını belirtiyor.
Polonya ombudsmanı Vatandaş Hakları Sözcüsü ise Polonya hükümetinin 2021 yılında aile içi şiddetle mücadele için halen bir programının bulunmadığını kaydetti. Kurumdan yapılan açıklamada, ülkede aile içi şiddetin kurbanının büyük ölçüde kadınlar olduğu ifade edilirken, şiddetin mağdurlarını koruma ve desteklemenin hükümetin temel görevleri arasında olduğu hatırlatıldı.
Bu amaçla Aile İçi Şiddete Karşı Mücadele Programı'nın Bakanlar Kurulu tarafından ivedilikle kabul edilmesi gerektiğini kaydeden Polonya ombudsmanı söz konusu programın kadını aile içinde olduğu kadar kamusal alanda, işyerinde, politikada, eğitim ve sağlık alanında da koruyacağının altını çizdi.
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)