BioNTech aşısının gururunu yaşayan Almanya'dan Türeci ile Şahin'e en üst düzey devlet madalyası

Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in Bellevue Sarayı’nda düzenlediği ve Başbakan Angela Merkel'in de katıldığı törende, BioNTech'i kurup yöneten Türkiye kökenli çifte, Almanya’nın en üst düzey devlet madalyası olan Liyakat Nişanı takdim edildi.

Koronavirüs pandemisine karşı Almanya merkezli BioNTech'in geliştirdiği, ABD merkezli Pfizer'in üretip dağıttığı aşı Batı aleminde ilk geliştirilen ve onaylanan, en yaygın kullanılan ve en güvenilen aşı haline gelirken, bunun gururunu yaşayan Almanya'da aşının Türkiye kökenli mucitlerine Liyakat Nişanı verildi.

Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in Bellevue Sarayı’nda düzenlediği ve Başbakan Angela Merkel'in de katıldığı törende, BioNTech'i kurup yöneten Özlem Türeci ile Uğur Şahin'e Almanya’nın en üst düzey devlet madalyası olan Liyakat Nişanı takdim edildi.

© REUTERS / POOL BioNTech'i kurup yöneten ve ilk Kovid-19 aşısını geliştiren Türkiye kökenli Özlem Türeci ile Uğur Şahin'e verilen Almanya’nın en üst düzey devlet madalyası Liyakat Nişanı

Kanserle mücadele araştırmaları yapan Türkiye kökenli çiftin, Çin'in Vuhan kentinde gizemli bir virüsün insanları öldürdüğü haberleri gelir gelmez yeni bir teknoloji olan mRNA'ya başvurarak süratle Kovid-19 aşısı geliştirmesi bu alanda çığır açtı. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Steinmeier, ödül töreninde, İrlandalı yazar Oscar Wilde'ın sözüne atıfla şöyle konuştu:

"Gelecek, bir imkanı görünür hale gelmeden önce fark edenlerindir. Oscar Wilde sizi hiç tanımadığı halde bu cümleyi sizi düşünerek kurmuş olmalı. Çin'in Wuhan kentindeki virüs salgınından bir pandemi oluşacağını erkenden görmekle kalmadınız. İleri görüşlülüğünüzü bilgi ve keşif ruhuyla birleştirerek on yıllardır sürdürdüğünüz araştırmanın deneysel yönünün bir aşıya dönüşebileceğini gördünüz. Gerekli aşıyı acilen ışık hızıyla geliştirdiniz."

Türeci ile Şahin'in geliştirdiği aşıyla insan hayatlarını kurtardığı ve insanlığın toplumsal, ekonomik, kültürel olarak hayatta kalıp normal hayata geri dönme adımları atmasını sağladığını belirten Steinmeier, Bellevue Sarayı’nda takdir edilen bilimsel çalışmalar arasında bunun kadar yaşamsal öneme sahip olanına nadiren rastlanacağının altını çizdi.

Çiftin küresel çapta bilim kahramanları ve dünyanın kurtarıcıları olarak övüldüğüne dikkat çeken Almanya Cumhurbaşkanı, şu vurguyu yaptı:

"Birçokları başarınızı devşirmek istedi, keşfinizi bir milliyete mal etmek istedi. Ancak bir aşının milliyeti yoktur. Ne Alman ne Türk ne de Amerikan. Bir insanlık başarısıdır. Geliştirdiğiniz aşı insanlığa hizmettir. O yüzden bugün buradayız."

Steinmeier, Türeci ile Şahin'in kansere karşı çalışmalarında sağladıkları başarılara da dikkat çekti.