Araştırma: Kovid-19 sürecinde Berlinliler 9 ayda 9 ton kilo aldı

Almanya’da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını kontrol altına almak için uygulanan tedbirler süresince Berlinlerin kilo aldığı ortaya çıktı.

'Kovid-19 salgınınında nüfusun sağlık durumu' başıklı araştırmaya göre, pandeminin birçok insanın günlük yaşamını alt üst ettiği ifade edildi.

Araştırmada, iş yerleri ve spor salonlarının kapalı olması nedeniyle eve kapanana insanların atıştırma ve sağlıksız beslenmeye başladığı kaydedilirken, Berlinlilerin yüzde 43'ünün pandemi sürecinde ortalama 5.5 kilo alındığı hesaplandı. Bu kapsamda Berlin nüfusunun büyük bir kısmının salgın döneminde 9 ayda 9 ton kilo aldığı belirlendi.

Araştırma sonuçlarında, düşük gelir grubunda bulunan ailelerin çocuklarında kilo artışının daha fazla gözlendiği açıklandı.

Öte yandan 14 yaş altı grubu çocukların sadece yüzde 14‘ünde kilo artışı gözlendiği bildirilirken, düşük gelirli ailelerin okulu bitirme tehlikesi yaşayan 10 yaş üstü çocuklarının yüzde 23’ünün kilo aldığı bilgisi paylaşıldı.