İngiliz çift, piyangodan çıkan 250 bin sterlinlik ikramiyeyi torunlarına verecek

İngiltere’de piyango'dan 250 bin sterlin (2 milyon 517 bin TL) kazanan yaşlı çift, tüm parayı çocukları ile 6 torununa vermeye karar verdi. Yaşlı çiftin videosu sosyal medyada viral oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan 75 yaşındaki Alan ve eşi Yvonne Stanley'e piyango'dan 250 bin sterlin (2 milyon 517 bin TL) çıktı.

Lottery-winning couple plan to give entire £250,000 jackpot away to their familyhttps://t.co/lWHuSQgn06 pic.twitter.com/HjFK8iDht0 — Daily Star (@dailystar) March 19, 2021

​Kazandıkları paraya inanamayan yaşlı çiftin şaşkınlığı sosyal medyada viral oldu.

6 torunu bulunan Stanley çifti, “Bunu (parayı) çocuklara vereceğiz. Ne yapacaklarına kendileri karar verecek. Bu onlara kalmış. Şu anda herkes çok kötü zamanlar geçiriyor. Bunu çevremizdekilerle paylaşabiliriz. Çok mutluyum. Başka insanları da mutlu edeceğiz” dedi.