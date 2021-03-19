Prenses Diana’nın mektupları 67 bin 900 sterline satıldı

Galler Prensesi Diana’nın 1990-1997 yılları arasında bir aile dostuna yazdığı mektuplar, açık artırmada 67 bin 900 sterline (683 bin TL) satıldı. Diana'nın Kraliçe Elizabeth’e yazdığı mektup, en yüksek fiyata satılan mektup oldu.

1990-1997 yılları arasında, Prenses Diana’nın aile dostu olan Roger Bramble’a yazdığı 36 mektubun, 67 bin 900 sterline satıldığı duyuruldu.

Letters penned by Princess Diana to family friend from 1990 to 1997 are sold at auction today https://t.co/cFcnt2XpWQ — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) March 18, 2021

​Diana’nın söz konusu mektuplarda Prens Charles ile boşanma ve 1993’teki intihara teşebbüsün ardından yaşadığı sorunları da ele aldığı ifade edildi.

En pahalısı, Kraliçe Elizabeth'e yazılan mektup oldu

Diana’nın Kraliçe Elizabeth’e ‘patron’ diye hitap ettiği mektup, açık artırmada 7 bin 200 sterlinle en yüksek fiyata satılan mektup oldu.

Mektuplardan elde edilen gelirin İngiliz Ulusal Balesi ve Genç Müzisyenler Senfoni Orkestrası gibi organizasyonlara bağışlanacağı bildirildi.