The Sun'ın tuttuğu özel dedektif: Meghan Markle hakkında yasadışı yöntemlerle bilgi toplayıp 90 sayfalık rapor sundum

Prens Harry ile eşi Meghan Markle'ın İngiliz kraliyeti ile basınına yönelttiği koordineli ırkçılık-zorbalık suçlamalarına bir teyit geldi. The Sun'ın 2016'da aralarındaki ilişkiyi fark edince tuttuğu özel dedektifin Markle'ın özel hayatı hakkında yasadışı şekilde bilgi toplayıp 90 sayfalık rapor sunduğu, bizzat dedektif tarafından açıklandı.

Britanya Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Prens Harry ile eşi Meghan Markle'ın talk şovcu Oprah Winfrey'e verdiği mülakatta kraliyet ailesi, monarşi kurumu ve onlarla bağlantılı hareket ettiği iddiasıyla tabloid basınına yönelttiği suçlamalardan biri teyit edildi.

En çok satan İngiliz tabloid gazetesi The Sun'ın Prens Harry ile ABD'li aktris Meghan Markle arasında ilişki başladığını fark eder etmez bir özel dedektif tuttuğu, dedektifin Markle'ın özel hayatı hakkında yasadışı şekilde bilgi toplayıp sayfalar dolusu rapor hazırladığı, bizzat dedektif tarafından açıklandı.

Prens Harry ile anne tarafından Afro Amerikalı eşi Meghan Markle, röportajda, kraliyet ailesini 'ırkçılıkla', tabloid basını 'zorbalıkla' suçlarken, 'monarşi kurumu ile İngiliz tabloidleri arasında görünmez bir anlaşma olduğunu' dile getirmişti.

Byline Investigates sitesine konuşan ABD'nin Los Angeles şehrinden özel dedektif Dan Hanks, The Sun'ın ilişkiyi fark etmesiyle kendisini tutması sonucu gelecekte kraliyet ailesine girerek Sussex Düşesi unvanını alacak Markle'ın hayatı hakkında yasadışı şekilde topladığı bilgilerle Ekim 2016'da 90 sayfalık rapor hazırladığını belirtti.

Buna göre The Sun'ın ABD editörüne gönderilen raporda aktrisin yakınlarının telefon numaraları, adresleri ve diğer bilgileri, eski sevgilisi ve eski eşi hakkında arka plan bilgileri, Markle'ın kişisel sosyal güvenlik numarası da yer alıyordu.

Dedektif Hanks, bu bilgilerin bazısını gazetecilerin yasal kullanımına açık olmayan bir veri tabanından elde ettiğini aktardı.

The New York Times gazetesine de konuşan Hanks, The Sun'ın kendisine insanların yerlerini belirlemek ya da geçmişlerini araştırmak için yasadışı yöntemler kullanmayacağına dair bir mektup imzalattığını, ama ardından muhabirlerin gelip işi kendi bildiği gibi yapmasını telkin ettiğini anlattı.

The Sun'ın yayıncısı ise iddiaları reddederek Hanks ile gazete için çalışırken yasaları çiğnemeyeceğine dair yazılı anlaşma yaptıklarını ve yasadışı çalıştığından haberlerinin olmadığını savundu. Yayıncı, başka bir vakada haraca kesmekten suçlu bulunması üzerine 2017'de Hanks ile çalışmaya son verdiklerini duyurdu.

The Sun'la ilgili ifşaatı, Meghan-Harry çifti "Medya endüstrisi ve daha büyük resimde toplum için bir durup düşünme anı" olarak değerlendirdi. Çiftin açıklamasında 'medyanın hala devam eden yırtıcı eylemlerinin ailelere ve ilişkilere telafisi olmayan zararlar verdiği' dile getirildi.

Çiftin son 2 yıldır İngiliz tabloid basınıyla tutuştuğu savaşta, Meghan, görüşmediği babasına yazdığı mektubu yayımlayan Daily Mail gazetesine karşı açtığı davayı kazandı. Meghan-Harry'nin Oprah röportajında dile getirdiği ırkçılık suçlamalarına inanmadıklarını dile getiren ITV sunucusu Piers Morgan ve 400 ulusal-yerel medya kuruluşunun üye olduğu Society of Editors'ün Başkanı Ian Murray işlerinden kovuldu.