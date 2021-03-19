Kayıt
18:35 19 Mart 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Prens Harry'nin Meghan Markle ile nişanlandıklarını açıklamasına dair London Evening Standard'ın başsayfa haberi

    The Sun'ın tuttuğu özel dedektif: Meghan Markle hakkında yasadışı yöntemlerle bilgi toplayıp 90 sayfalık rapor sundum

    © REUTERS / DARRIN ZAMMIT LUPI
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/13/1044070558_0:213:3072:1941_1200x675_80_0_0_253ef289246cdd8b82b08a3f48858155.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/avrupa/202103191044070662-the-sunin-tuttugu-ozel-dedektif-meghan-markle-hakkinda-yasadisi-yontemlerle-bilgi-toplayip-90/

    Prens Harry ile eşi Meghan Markle'ın İngiliz kraliyeti ile basınına yönelttiği koordineli ırkçılık-zorbalık suçlamalarına bir teyit geldi. The Sun'ın 2016'da aralarındaki ilişkiyi fark edince tuttuğu özel dedektifin Markle'ın özel hayatı hakkında yasadışı şekilde bilgi toplayıp 90 sayfalık rapor sunduğu, bizzat dedektif tarafından açıklandı. 

    Britanya Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Prens Harry ile eşi Meghan Markle'ın talk şovcu Oprah Winfrey'e verdiği mülakatta kraliyet ailesi, monarşi kurumu ve onlarla bağlantılı hareket ettiği iddiasıyla tabloid basınına yönelttiği suçlamalardan biri teyit edildi. 

    En çok satan İngiliz tabloid gazetesi The Sun'ın Prens Harry ile ABD'li aktris Meghan Markle arasında ilişki başladığını fark eder etmez bir özel dedektif tuttuğu, dedektifin Markle'ın özel hayatı hakkında yasadışı şekilde bilgi toplayıp sayfalar dolusu rapor hazırladığı, bizzat dedektif tarafından açıklandı. 

    Prens Harry ile anne tarafından Afro Amerikalı eşi Meghan Markle, röportajda, kraliyet ailesini 'ırkçılıkla', tabloid basını 'zorbalıkla' suçlarken, 'monarşi kurumu ile İngiliz tabloidleri arasında görünmez bir anlaşma olduğunu' dile getirmişti.

    Byline Investigates sitesine konuşan ABD'nin Los Angeles şehrinden özel dedektif Dan Hanks, The Sun'ın ilişkiyi fark etmesiyle kendisini tutması sonucu gelecekte kraliyet ailesine girerek Sussex Düşesi unvanını alacak Markle'ın hayatı hakkında yasadışı şekilde topladığı bilgilerle Ekim 2016'da 90 sayfalık rapor hazırladığını belirtti.

    Buna göre The Sun'ın ABD editörüne gönderilen raporda aktrisin yakınlarının telefon numaraları, adresleri ve diğer bilgileri, eski sevgilisi ve eski eşi hakkında arka plan bilgileri, Markle'ın kişisel sosyal güvenlik numarası da yer alıyordu.

    Dedektif Hanks, bu bilgilerin bazısını gazetecilerin yasal kullanımına açık olmayan bir veri tabanından elde ettiğini aktardı.

    The New York Times gazetesine de konuşan Hanks, The Sun'ın kendisine insanların yerlerini belirlemek ya da geçmişlerini araştırmak için yasadışı yöntemler kullanmayacağına dair bir mektup imzalattığını, ama ardından muhabirlerin gelip işi kendi bildiği gibi yapmasını telkin ettiğini anlattı. 

    The Sun'ın yayıncısı ise iddiaları reddederek Hanks ile gazete için çalışırken yasaları çiğnemeyeceğine dair yazılı anlaşma yaptıklarını ve yasadışı çalıştığından haberlerinin olmadığını savundu. Yayıncı, başka bir vakada haraca kesmekten suçlu bulunması üzerine 2017'de Hanks ile çalışmaya son verdiklerini duyurdu. 

    The Sun'la ilgili ifşaatı, Meghan-Harry çifti "Medya endüstrisi ve daha büyük resimde toplum için bir durup düşünme anı" olarak değerlendirdi. Çiftin açıklamasında 'medyanın hala devam eden yırtıcı eylemlerinin ailelere ve ilişkilere telafisi olmayan zararlar verdiği' dile getirildi.

    Çiftin son 2 yıldır İngiliz tabloid basınıyla tutuştuğu savaşta, Meghan, görüşmediği babasına yazdığı mektubu yayımlayan Daily Mail gazetesine karşı açtığı davayı kazandı. Meghan-Harry'nin Oprah röportajında dile getirdiği ırkçılık suçlamalarına inanmadıklarını dile getiren ITV sunucusu Piers Morgan ve 400 ulusal-yerel medya kuruluşunun üye olduğu Society of Editors'ün Başkanı Ian Murray işlerinden kovuldu. 

     

     

    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    1986'dan beri baba mesleği ciğerciliği sürdürdüklerini belirten Ömer Faruk Deniz, Pandemiden önce bir yoğunluk vardı. Pandeminin araya girmesiyle birlikte bu bir düşüşe geçti. Sadece paket servisine döndük. Günde ortalama 300 kilo ciğer tüketiyoruz. Pandemi öncesi de yaklaşık 450 kilo ciğer tüketimimiz vardı. Vatandaşlarımız maske, mesafe ve temizlik konusunda daha dikkatli olurlarsa inşallah daha iyi günleri göreceğiz. Kısıtlama döneminde personelimizi çıkarmadık. Vardiyalı bir şekilde herkesin çalışmasını sağladık. Şu an mevcut45 çalışanımız var dedi.
    Diyarbakır'da pandemiye rağmen günde 4 ton ciğer tüketiliyor
    Suriye
    Suriye'de iç savaş başlayalı 10 yıl oldu
    İnfografik
    İç savaşın başlamasının 10. yıldönümünde Suriye'deki durum
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet