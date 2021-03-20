Macaristan Dışişleri Bakanı, koronavirüse karşı Rus Sputnik V ile aşılandı

Csak az oltással győzhetünk a világjárvány ellen! Tisztelettel kérek mindenkit, hogy regisztráljon! A keleti vakcinák... Szijjártó Péter paylaştı: 19 Mart 2021 Cuma

Macar Dışişleri Bakanı Szijjarto, Sputnik V ile aşılandığı anın fotoğrafını iliştirdiği Facebook iletisinde, “Sadece aşıların yardımı ile (pandeminin) üstesinden gelebiliriz. Rusya Federasyonu Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov ile mart ayında Sputnik V aşısı tedarikini içeren bir anlaşmayı nihayete erdirdik. (Bana da bugün bu aşının uygulaması yapıldı)” açıklamasını yaptı.

Daha önce Macaristan, AB’nin ilaç otoritesi olan EMA’nın onayını beklemeden Sputnik V aşısına kullanım izni vermişti.

AB şimdiye dek dört koronavirüs aşısını onayladı ve 27 üyesi adına Batılı aşı geliştiricileri ile anlaşmalar imzaladı. Fakat üretimdeki sorunlar nedeniyle üye ülkelerden bazıları aşı ihtiyaçlarını karşılamak için kendi çözümlerini aramaya yöneldi.

EMA, 4 Mart’ta Sputnik V için ‘rolling review’ tabir edilen değerlendirme sürecine girdiklerini açıklamıştı.

Söz konusu değerlendirme süreci, halk sağlığı bakımından acil bir durum olması halinde, umut vadeden bir ilacın ya da aşının kullanım için onaylanmasını hızlandırmak adına devreye alınabiliyor. Sonucunda da söz konusu preparatın onayına dair daha çabuk karar alınmış oluyor.

Hem Rusya’nın hem de dünyanın yerel bir sağlık otoritesi tarafından onaylanmış ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V, antikor üretmesi için vücuda virüsün genetik kodlarını taşıyan bir viral vektör aşısı. Söz konusu genetik kod, insan adenovirüsü içinde vücuda aktarılıyor. Aşının etkinliğinin yüzde 90’ın üstünde olduğu kanıtlanmış durumda.