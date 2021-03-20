AB yetkililerinden İstanbul Sözleşmesi tepkisi

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini yorumlayan Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Amor, "Türkiye hükümetinin gerçek yüzü" derken, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Buric kararı "kahredici bir adım" olarak yorumladı.

Cumhurbaşkanı kararıyla Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine Avrupa Birliği'nden tepki geldi.

Avrupa Birliği'nin yasama organı olan Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, kararın Türkiye'de "hükûmetin gerçek yüzünü gösterdiği" değerlendirmesinde bulundu.

Nacho Sanchez Amor, Twitter'dan şu mesajı paylaştı:

"Türkiye'nin cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiği haberini alarak uyanınca perişan oldum. Bu mevcut Türkiye hükûmetinin gerçek yüzü: Hukukun üstünlüğünü umursamamak, insan hakları konusunda tamamıyla yanlış yönde gitmek. Umarım (AB Komisyonu Başkanı) von der Leyen ve Avrupa Komisyonu Başkanı (Charles Michel) başka bir yergiden önce bunu görür."

Dismayed to wake up to news of #Turkey's withdrawal from #IstanbulConvention (by presidential decree!!) This is current 🇹🇷 Gov's real face: complete disregard to #Ruleoflaw, full #backsliding in #HumanRights. Hope @vonderleyen, @eucopresident can see it before another ridicule — Nacho Sánchez Amor (@NachoSAmor) March 20, 2021

​'Kahredici bir adım'

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric de Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının, Türkiye'de, Avrupa ve ötesinde, kadınların korunmasını tehlikeye attığını belirtti.

Buric, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Türkiye'nin kadına yönelik şiddete karşı İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiğini duyurması kahredici bir haberdir. İstanbul Sözleşmesi, 34 Avrupa ülkesini kapsar ve kadınları her gün karşılaştıkları şiddetten koruma konusunda altın değerinde uluslararası bir çaba olarak kabul edilir. Bu adım, Türkiye, Avrupa ve ötesinde kadınların korunmasını tehlikeye atan büyük bir geri adımdır" ifadesini kullandı.

'Maraton koşar gibi uzaklaştı'

AB-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Eş Başkanı Sergey Lagodinsky, Ankara'nın gelecek hafta yapılacak Avrupa Birliği Konseyi zirvesinden önce İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini "provokasyon" olarak nitelendirdi.

Twitter üzerinden bir paylaşımında bulunan Lagodinsky, "Son 24 saatte Türkiye hükûmeti AB ile olan son ortak duruşlarından maraton koşar gibi uzaklaştı" yazdı.

Lagodinsky, "İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmak bunun doruk noktasıdır ve gelecek hafta yapılacak AB Konseyi zirvesinden önce bir provokasyondur. İyi değil" diye devam etti.

Within last 24 hours the government of Turkey 🇹🇷 ran a marathon away from the remaining common positions with the EU. Leaving the #IstanbulConvention is the culmination and a provocation before @EUCouncil next week. No good. — Sergey Lagodinsky (@SLagodinsky) March 20, 2021

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