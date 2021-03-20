Bulgaristan, altı vatandaşına Rusya adına casusluk yapma suçlaması yöneltti

Bulgaristan’da savcılar, içlerinde üst düzey yetkililer de olmak üzere altı Bulgaristan vatandaşı hakkında Rusya adına casusluk yapma suçlaması yöneltti. Sofya’daki Rusya Büyükelçiliği, söz konusu suçlama hakkında mahkeme kararını verene dek spekülasyonlara son verilmesi çağrısını yaptı.

Bulgaristan Başsavcısı İvan Geşev bir basın toplantısında, içlerinde savunma bakanlığı ve askeri istihbarat servisinden üst düzey yetkililerin de olduğunu söylediği altı Bulgar hakkında Rusya adına casusluk yapma suçlaması yönelttiklerini söyledi.

İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana ‘ilk defa böyle bir casus şebekesini ortaya çıkardıklarını’ iddia eden Geşev, şüphelilerin perşembe günü ulusal güvenlik güçleri tarafından düzenlenen bir operasyonda yakalandığını belirtti.

Sofya’daki Rusya Büyükelçiliği, söz konusu suçlamalar hakkında mahkeme bir karar verene dek Rusya’nın istihbarat faaliyetlerine ilişkin tüm bu spekülasyonları durmasını gerektiğini kaydetti.

AB ve NATO üyesi olan Bulgaristan, daha önce de casusluk yaptıkları şüphesi ile altı Rus diplomatı sınır dışı etmişti.

Moskova söz konusu suçlamaları reddediyor ve bu ithamların iki ülke arasındaki diyaloğu tahrip etmek ve Rusya’yı şeytanlaştırmak adına yöneltildiğini söylüyor.