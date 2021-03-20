İtalya da AB’nin kararını beklemeden Rus Sputnik V aşısını onay verebilir

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Rusya’da geliştirilen Sputnik V aşısının ülkede kullanımına ilişkin kararı, AB’den bağımsız bir biçimde kendi başına alabileceklerini söyledi.

İtalyan Başbakan Draghi, Roma’nın Brüksel’in kararını beklemeden Rus Sputnik V aşısını kullanım izni vermesi ihtimaline ilişkin bir soru karşısında, “Her zaman en başta Avrupa içinde birlik sağlamalıyız. Böyle bir şey olursa harika. Fakat olmazsa, başka şekilde davranmamız gerekir” dedi.

Draghi, “Düşünüyorum ki bu konuda da (Sputnik V’nin kullanımına izin verilmesi konusunda) tam olarak bu prensip ile hareket etmeliyiz” diye ekledi.

AB şimdiye dek 27 üyesi adına Batılı aşı geliştiricileri ile anlaşmalar imzaladı. Fakat üretimdeki sorunlar nedeniyle üye ülkelerden bazıları aşı ihtiyaçlarını karşılamak için kendi çözümlerini aramaya yöneldi. Söz konusu ülkelerden biri olan Macaristan’da Sputnik V aşısının kullanımına izin verilmiş durumda.

AB’nin ilaç otoritesi EMA, 4 Mart’ta Sputnik V için ‘rolling review’ tabir edilen değerlendirme sürecine girdiklerini açıklamıştı. Süreç henüz tamamlanmış değil.

Söz konusu değerlendirme süreci, halk sağlığı bakımından acil bir durum olması halinde, umut vadeden bir ilacın ya da aşının kullanım için onaylanmasını hızlandırmak adına devreye alınabiliyor. Sonucunda da söz konusu preparatın onayına dair daha çabuk karar alınmış oluyor.

Hem Rusya’nın hem de dünyanın yerel bir sağlık otoritesi tarafından onaylanmış ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V, antikor üretmesi için vücuda virüsün genetik kodlarını taşıyan bir viral vektör aşısı. Söz konusu genetik kod, insan adenovirüsü içinde vücuda aktarılıyor. Aşının etkinliğinin yüzde 90’ın üstünde olduğu kanıtlanmış durumda.