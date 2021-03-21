Yunanistan'ın başı yeni korona dalgasıyla dertte: Miçotakis, özel doktorları mecburi kamu hizmetiyle tehdit etti

Özel sağlık sektöründe çalışan doktorların devlet hastanelerinin yardımına koşması için yaptığı çağrıya karşılık alamayan Başbakan Kiriakos Miçotakis, anayasaya dayanarak mecburi hizmet sopasını gösterdi.

Yunanistan'da koronavirüs vaka sayılarının iki aydır artmasına rağmen pandemi önlemlerini gevşeten sağcı hükümet, diğer yandan özel sağlık sektöründe çalışan doktorlardan 'yardıma koşun' talebine yanıt alamamasına tepki gösterdi.

Yardım çağrısına yeterince karşılık gelmemesi üzerine açıklama yapan Başbakan Kiriakos Miçotakis, özel sektördeki doktorlara mecburi hizmet sopasını gösterdi.

Miçotakis, To Vima gazetesinde yayımlanan röportajda, "Nihai anayasal aracı kullanmak, kişisel hizmetlerin talep edilmesine başvurmak gerekirse, bunu yapmakta tereddüt etmeyeceğim" dedi.

Her zaman için ilk adım olarak işbirliğini tercih ettiklerini söyleyen başbakan, doktorları kamu hizmeti vermeye mecbur etmenin yeterli olmadığını dile getirerek "Onları buna yapmaya esinlemeliyiz" dedi.

'200 doktora ihtiyaç var' çağrısına 55 yanıt

Yunanistan'da devlet hastaneleri artan vakalarla baş edemezken ve yoğun bakımlarda boş yatak kalmazken, hükümet özel hastaneler ve kendi muayenehanelerinde çalışan doktorlardan en az 200'ünün yardımına ihtiyaç olduğunu açıklamıştı. Devlet televizyonu ERT'ye göre yaklaşık 55 doktor bu çağrıya olumlu yanıt verdi.

Hipokrat yemini hatırlatması

Meslekten doktor olan Sağlık Bakanı Vassilis Kikilias, "Hipokrat yemini etmiş meslektaşlarımın gelip insanların Kovid-19'la mücadelesine yardım etmek istememelerini tasavvur edemiyorum" tepkisini verdi.

Bedava test dağıtımına geçilecek

Yunan Sağlık Bakanlığı, dün yeni 2535 vaka ve 60 ölüm bildirirken, toplam vaka sayısı 235 bin 611'e, toplam can kaybı 7421'e çıktı. Sağlık sisteminin üzerindeki yükü hafifletmek için gelecek aydan itibaren eve yapılabilir Kovid-19 testlerinin bedava dağıtımına başlanacak.

Bazı önlemler gevşetildi

Diğer yandan cuma günü açıklama yapan hükümet, haftasonları saat 19.00'da başlayan sokağa çıkma yasağını dünden itibaren 21.00'a çekti, yarından itibaren kuaför, estetik merkezleri, arkeolojik alanlar ve parkların açılacağını, amatör balıkçılık için uygulanan yasağın da kalktığını duyurdu.