Almanya'dan 'İstanbul Sözleşmesi' ve 'HDP' açıklaması: Türkiye AB'ye yanlış sinyaller gönderiyor

Maas, Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları toplantısı öncesi Brüksel'de açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi ve HDP'ye kapatma davası açılması hakkında konuşan Maas, Türkiye'nin AB'ye 'yanlış sinyaller gönderdiğini' ifade etti.

Maas, "Son günlerde gördüklerimiz, HDP'ye kapatma davası ve özellikle İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi kesinlikle çok yanlış sinyaller" dedi.

Doğu Akdeniz'deki son duruma ilişkin de konuşan Maas, Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginliğin yatışmasına yönelik işaretler bulunduğunu belirtti.

"Türkiye'de hem aydınlık hem karanlık aynı anda bir arada bulunuyor" diyen Maas, "Türkiye'den gelen bu karışık sinyalleri bugün tartışacağız ve diyaloğun sürmesini hedeflemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

AB dışişleri bakanlarının bugünkü toplantısında Türkiye ile ilişkilerin gündeme gelmesi bekleniyor. 10-11 Aralık'taki zirvede AB liderleri, Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama ve sondaj faaliyetlerini durdurması ve gerginliğin düşürülmesi için Türkiye'ye mart ayındaki zirveye kadar süre tanımış, Türkiye'nin tavrını değiştirmemesi halinde ek yaptırımlar yürürlüğe sokma tehdidinde bulunmuştu.

Aralık'taki zirvede, Doğu Akdeniz'de doğal gaz faaliyetleriyle bağlantılı mevcut yaptırım listesine yeni kişi ve kuruluşların eklenmesi kararı alınmıştı.