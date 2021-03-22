‘Yunanistan, AB ülkelerine Borrel’in Türkiye raporundaki eksiklikleri gösterecek’

Dendias, Brüksel’deki AB dışişleri bakanları toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, “Rapor prensip olarak olumlu, çünkü Türkiye’yi doğru bir biçimde tüm Avrupa için bir sorun olarak tanımlıyor ve Türkiye’nin davranışının Avrupa Birliği için yarattığı sorunları vurguluyor. Elbette eksiklikler de var. Mesela, casus belli ve Türkiye’nin ihlallerine atıf yok” ifadesini kullandı.

Ayrıca Maraş ve uluslararası deniz hukukuna yönelik ihlallerle ilgili rapordaki ifadelerin “net olmadığını” belirten Dendias, “Konseydeki görüşme sırasında bu eksikliklere dikkat çekeceğim. Ama olumlu olanları da akılda tutmalıyız, zira Avrupa Türkiye’yi sorun olarak görüyor ve açık bir şekilde Türkiye’ye yönelik, kabul edilemez ihlallere dönmesi durumunda, yaptırım kabul etme fırsatını içeren olumlu tedbirler içeren olumlu tedbirler sunuyor” diye konuştu.