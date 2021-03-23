Almanya'dan Türkiye'ye art arda İstanbul Sözleşmesi tepkisi

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkması Almanya siyasetinde tepkilere neden olmaya devam ediyor. Almanya Aile Bakanı Franziska Giffey, Türkiye'nin çıkma kararının kendisini "sarstığını" söyledi.

DW Türkçe'nin haberine göre Almanya Aile Bakanı Franziska Giffey, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Türkiye'deki kadınların elinden ev içi şiddete karşı mücadelede önemli bir araç alındı" dedi. Giffey sözlerini, "Kadına karşı şiddet ve ev içi şiddetle mücadele eden, ayrıca mağdurlara koruma ve destek sunan en önemli uluslararası hukuk aygıtı olan İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin çıkması, beni sarstı" şeklinde sürdürdü.

'Kararı revize etmeye çağırıyoruz'

"Kadın hakları, insan haklarıdır" diyen Sosyal Demokrat Partili (SPD) Giffey, kadınların şiddetten korunmasının Avrupa'daki en yüksek öncelik olduğunu da vurguladı.

Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) Meclis Grubu İnsan Hakları ve İnsani Yardım Çalışma Grubu Başkanı Michael Brand da Türkiye'deki yönetimi, geriye doğru adımlar atmakla eleştirdi. Brand, "Ankara'yı İstanbul Sözleşmesi'nden çıkma kararını derhal revize etmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı, Brand, Avrupa Birliği'nden de "bu ölümcül karara karşı açık bir mesaj vermesini" istedi.