Rusya ile yapılan Sputnik V anlaşması, Slovakya hükümetinde istifaları beraberinde getirdi

Slovakya hükümetinde, Başbakan Matovic'in Rusya ile Sputnik V anlaşmasında iktidarın diğer ortaklarıyla görüşmediği gerekçesiyle istifalar yaşandı.

Slovakya'da OLANO (Sıradan İnsanlar ve Bağımsız Şahsiyetler Partisi), SME-RODİA (Biz Aileyiz), SAS (Özgürlük ve Dayanışma Partisi) ve ZA LUDİ (Halk İçin) partilerinden oluşan koalisyon hükümetinde, Başbakan İgor Matovic'in 1 Mart'ta Rusya ile diğer iktidar ortaklarıyla görüşmeden aşı anlaşması yaptığı gerekçesiyle art arda istifalar gerçekleşti.

SAS Partisi'nden Ekonomi Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Richard Sulik, Başbakan Matovic'in 'ülkeyi yönetme kapasitesi olmadığını' ileri sürerek, görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

Daha önce de ZA LUDİ partisinden Çalışma, Gençlik ve Aile Bakanı Milan Krajniak istifa etmiş ve başbakanın 'iktidar ortaklarının itirazına rağmen' Rusya'dan aşı aldığı için görevi bırakması çağrısında bulunmuştu.

Öte yandan Başbakan Matovic, dün yaptığı açıklamada, koalisyon ortaklarının halihazırda bulundukları bakanlıklardan istifa etmeyi kabul etmesi durumunda ülkede istikrarın korunabilmesi için görevinden ayrılacağını duyurmuştu.