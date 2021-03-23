İtalya, Rus Sputnik V aşısı ile kendi geliştirdiği aşının ‘kokteylini’ test edecek

Lazaro Spallanzani Bulaşıcı Hastalıklar Ulusal Ensitütüsü (INMI), İtalya’da geliştirilmekte olan ReiThera koronavirüs aşısını alan gönüllüleri Rus Sputnik V aşısı ile yeniden aşılamayı planlıyor.

İtalya’daki Lazaro Spallanzani Bulaşıcı Hastalıklar Ulusal Ensitütüsü’nün (INMI) Tıbbi Direktörü Francesco Vaia, ülkede geliştirilmekte olan ReiThera koronavirüs aşısını alan gönüllüleri Rus Sputnik V aşısı ile yeniden aşılamayı planladıklarını belirtti.

Vaia, “Gelecekteki ReiThera aşısını, adenovirüs veya RNA bazlı diğer ilaçlarla alacak gönüllüleri yeniden aşılayacağız. Başarılı olursak, koronavirüsle mücadelede çok güçlü olabilecek bir ‘karma etki’ aşısı yaratabiliriz” dedi.

Vaia, araştırmaya katılacak yaklaşık 90 gönüllünün, Pfizer ve Moderna'dan RNA bazlı aşılar veya Sputnik ve AstraZeneca gibi adenovirüs bazlı ilaçlar alacağını kaydederek, “Farklı seçenekleri (ReiThera ile) birleştirmenin mümkün olup olmadığını anlamak istiyoruz” ifadesini kullandı.

İtalyan ReiThera şirketi tarafından Almanya ve Belçika işbirliği ile geliştirilen aşının klinik denemelerinin ikinci aşaması, 900 gönüllünün katılımıyla geçtiğimiz hafta başlamıştı. Goril adenovirüse dayanan ilacın yaz aylarında hazır olması bekleniyor.