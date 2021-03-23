Lukaşenko, emeklilikten bahsederken Biden’in düştüğü sahneyi hatırlattı

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Minsk Deri Üretim Birliği’ne gerçekleştirdiği ziyaret sırasında ülkedeki emeklilik yaşının artırılmasına ilişkin yeni kararların alınmayacağını söyleyerek, kendisinin de yakında emekli olacağını ifade etti.

Fabrika çalışanlarından bir kadının Belarus'taki emeklilik yaşının ek olarak yükseltilip yükseltilmeyeceğini sorması üzerine Lukaşenko, bu konuda ‘tüm kararların alındığını, bu yönde harekete geçileceğini’ belirtti.

Belarus lider, emeklilik yaşının 50 olarak ta düzenlenebileceğini, ancak o zaman insanlara kendi çocuklarının bakması gerekeceğinin dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

'Uçağa çıkarken bir de merdivenlerden düşmek var'

Yaşlı insanların hareket ederken çektiği bir takım zorlukları da dile getiren Lukaşenko, iğneleyici bir tavırla ABD Başkanı Joe Biden’in uçağın merdivenini çıkarken düştüğü sahneyi de hatırlattı:

“Ben de yakında sizlerle birlikte emekli olacağım. 80 yaşına kadar çalışıp o yaştan sonra mı emekli olayım? Uçağa çıkarken bir de merdivenlerden düşmek var.”

Joe Biden’ın, geçen cumartesi Georgia eyaletine bağlı Atlanta kentine yapacağı ziyaret öncesinde Andrews Askeri Hava Üssü'nde uçağın merdivenlerini çıkarken ayağı üç kere takılmış ve yere kapaklanmıştı. Ardından Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada Biden'ın Air Force One'un merdiveninden çıkarken düşmesinin şiddetli rüzgardan kaynaklandığı duyurulmuştu.