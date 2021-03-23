Almanya, Çin'in Berlin Büyükelçisi'ni, ülkesinin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Brüksel'de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Çin'in, Yeşiller Partisi'nden AP üyesi Reinhard Bütikofer, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nde AP üyesi Michael Gahler, Uygur araştırmacısı Adrian Zenz ile Mercator Enstitüsü'nün, Çin Araştırmalar Merkezi tarafından yaptırım listesine almasını eleştirerek, "Milletvekillerine ve bilim insanlarına getirilen yaptırımlar, bizim için anlaşılır bir durum değil" dedi.

Alman medyasındaki haberlere göre, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Miguel Berger, Büyükelçi Wu Ken'e Alman hükümetinin Çin yaptırımlarının AB ile Çin arasındaki ilişkileri 'gereksiz ve ölçüsüz bir şekilde gerdiği' görüşünde olduğunu iletti.

AB ülkeleri, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki politikalarını gerekçe göstererek Çinli bazı yetkililere yaptırım uygulama kararı almıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı ise yaptırım kararına misilleme olarak AB'den 10 kişi ile 4 kurum ve kuruluşa yaptırım uygulanacağını açıklamıştı.