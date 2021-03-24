Almanya, Afganistan’ı 20 yıl önce bulduğu şekliyle terk etmek istemiyor

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Afganistan’da büyük bir sorumlulukları olduğunu ve ülkeyi buldukları gibi terk etmek istemediklerini söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları toplantısına girişinde yaptığı açıklamada, Amerikalı mevkidaşı Antony Blinken ile Afganistan konusu görüşmelerinin önemli olduğunu kaydetti.

Maas, açıklamasında "Afganistan’dan geri çekilmenin başarılı barış müzakereleriyle birleştirilmesini istiyoruz. Taliban’ın şiddet ve askeri imkânları kullanarak iktidara gelmesi riskini alamayız. Büyük bir sorumluluğumuz var, ülkeyi 20 yıl önce bulduğumuz gibi terk etmek istemiyoruz" dedi.

Almanya'nın Afganistan'da 1000'in üzerinde askeri bulunduğunu belirten Maas, ülkesinin Afganistan'ın istikrarı ve sivilleşmesi için finansal destek sağlayan ikinci ülke olduklarını söyledi.