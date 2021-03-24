İtalya Sağlık Bakanı: Sputnik V dahil tüm Kovid-19 aşılarına ihtiyacımız var

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, ülkesinin Rusya’da geliştirilen Sputnik V aşısı da dahil olmak üzere Kovid-19'a karşı mevcut tüm aşılara ihtiyacı olduğunu söyledi.

İtalyan Rai 3 televizyonunda konuşan Speranza, “Etkili ve güvenli tüm aşılara ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle önyargılı olmamalıyız, bu mantıklı değil. Avrupa İlaç Ajansı (EMA) aşının güvenli olduğunu söylerse, ABD, Avrupa veya Rusya aşısı olması benim için sorun değil” ifadelerini kullandı.

Speranza 7 Mart'ta Sputnik V'nin Avrupa ve İtalyan yetkilileri tarafından onaylanması durumunda, Rusya ile aşının İtalya'da kullanımını ve üretimini görüşmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

Sputnik V aşısının kullanılması fikri ülkedeki diğer yetkililer tarafından da desteklenmişti. Cumartesi günü, Lazio Bölgesi Valisi Nicola Zingaretti, yakında Roma'daki Lazzaro Spallanzani Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü tarafından Sputnik V'ye ilişkin bilimsel çalışmalar yürütmeye yönelik bir anlaşma yapılacağını kaydetmişti. Enstitünün başkanı Francesco Vaia, aşıyı geliştiren Gamaleya Araştırma Merkezi'nin, Sputnik V'nin Kovid-19’un farklı varyantlarına karşı etkinliği üzerine işbirlikçi bir çalışma yürütülmesi için uzmanlarını Roma'ya göndereceğini söylemişti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun İç Pazardan Sorumlu Temsilcisi Thierry Breton pazar günü, Avrupa'nın Sputnik V'ye ihtiyacı olmayacağını, bölgede halihazırda kullanım için onaylanmış dört aşının toplu bağışıklığa ulaşmak için yeterli olduğunu açıklaması yapmıştı.