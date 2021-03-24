Merkel, Paskalya Bayramı sürecinde alınacak Kovid-19 tedbirleri konusunda geri adım attı

Merkel, başkent Berlin’de düzenlediği basın toplantısında, 22 Mart Pazartesi günü eyalet başbakanlarıyla yaptığı toplantıda, Paskalya Bayramı'na ilişkin alınan kararları durdurduğunu söyledi.
Merkel: Monday’s decision about the Easter break was a mistake. It was not well planned and could not be executed on such short notice. It is my mistake, the responsibility is mine. I apologize.— VKJudit (@VKJudit) March 24, 2021
These are the moments that make her absolutely unique in politics. pic.twitter.com/QB7prfNuDQ
Bu kararların, salgının üçüncü dalgasında iyi niyetle alındığını belirten Merkel, Paskalya Bayramı kapsamında alınan tatil kararını 'hata' olarak nitelendirdi.
'Bu benim hatamdı, halktan özür diliyorum'
"Bu hata, benim hatamdı" diyen Merkel, bu kararın sonucunu kendisinin üstlendiğini belirtti.
Merkel, kararların uygulanmayacağına ilişkin bugün eyalet başbakanlarını ve Federal Meclis’teki partilerin grup başkanlarını bilgilendirdiğini ifade ederek "Bir hatayı hata olarak söylemek ve özellikle vaktinde düzeltmek lazım. Aynı zamanda bu sürecin belirsizliğe neden olduğunu da biliyorum. Bundan dolayı üzgünüm ve halktan özür diliyorum" dedi.
'Kovid-19'u durdurmaya katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum'
Merkel, pazartesi günü alınan diğer kararlarla Paskalya kapsamında alınan karar olmadan da mücadele edilebileceğini vurguladı.
12 Nisan’da eyalet başbakanlarıyla salgınla mücadeleye ilişkin görüşmelerin sürdürüleceğine işaret eden Merkel, "Birlikte virüsü yeneceğimize inanıyorum" ifadesini kullandı.
Ne olmuştu?
Almanya Başbakanı Angela Merkel ile eyalet başbakanları, 22 Mart'ta gerçekleştirdikleri toplantıda, özellikle Kovid-19'un mutasyona uğramış türlerinin ülkedeki yeni vaka sayılarının artışına sebep olduğu gerekçesiyle 28 Mart'ta kadar geçerli olan tedbirlerin süresi 18 Nisan'a kadar uzatılmıştı.
Bu kapsamında nisan başında kutlanacak Paskalya Bayramı'nda temasların azaltılması amacıyla kısıtlamaların getirilmesi kararlaştırılmış ve 1 ve 3 Nisan tarihleri bir defaya mahsus 'tatil günü' olarak tanımlanmıştı.
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