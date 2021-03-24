Merkel, Paskalya Bayramı sürecinde alınacak Kovid-19 tedbirleri konusunda geri adım attı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 1-5 Nisan tarihlerinde kutlanacak Paskalya Bayramı için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kapsamında alınması planlanan tedbirlere gelen yoğun eleştiriler üzerine geri adım attı. "Bu hata, benim hatamdı" diyen Merkel, bu kararın sonucunu kendisinin üstlendiğini belirtti.

Merkel, başkent Berlin’de düzenlediği basın toplantısında, 22 Mart Pazartesi günü eyalet başbakanlarıyla yaptığı toplantıda, Paskalya Bayramı'na ilişkin alınan kararları durdurduğunu söyledi.

Merkel: Monday’s decision about the Easter break was a mistake. It was not well planned and could not be executed on such short notice. It is my mistake, the responsibility is mine. I apologize.



These are the moments that make her absolutely unique in politics. pic.twitter.com/QB7prfNuDQ — VKJudit (@VKJudit) March 24, 2021

​Bu kararların, salgının üçüncü dalgasında iyi niyetle alındığını belirten Merkel, Paskalya Bayramı kapsamında alınan tatil kararını 'hata' olarak nitelendirdi.

'Bu benim hatamdı, halktan özür diliyorum'

© REUTERS / Markus Schreiber Almanya Başbakanı Merkel: Önümüzde 3-4 aylık zorlu bir dönem var , bu kararın alınmasının iyi sebepleri olduğunu ancak kısa sürede uygulanmayacağını kaydetti.

"Bu hata, benim hatamdı" diyen Merkel, bu kararın sonucunu kendisinin üstlendiğini belirtti.

Merkel, kararların uygulanmayacağına ilişkin bugün eyalet başbakanlarını ve Federal Meclis’teki partilerin grup başkanlarını bilgilendirdiğini ifade ederek "Bir hatayı hata olarak söylemek ve özellikle vaktinde düzeltmek lazım. Aynı zamanda bu sürecin belirsizliğe neden olduğunu da biliyorum. Bundan dolayı üzgünüm ve halktan özür diliyorum" dedi.

'Kovid-19'u durdurmaya katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum'

© REUTERS / Michael Sohn Merkel: Sputnik V aşısını Avrupa Birliği'nden bağımsız olarak alabiliriz ’un mutasyon türlerinden dolayı üçüncü dalganın içinde bulunulduğunu vurgulayan Merkel, “Koronavirüsün daha ölümcül ve daha bulaşıcı mutasyonları ile üçüncü dalgayı, davranışlarıyla yavaşlatmaya ve durdurmaya katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Merkel, pazartesi günü alınan diğer kararlarla Paskalya kapsamında alınan karar olmadan da mücadele edilebileceğini vurguladı.

12 Nisan’da eyalet başbakanlarıyla salgınla mücadeleye ilişkin görüşmelerin sürdürüleceğine işaret eden Merkel, "Birlikte virüsü yeneceğimize inanıyorum" ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile eyalet başbakanları, 22 Mart'ta gerçekleştirdikleri toplantıda, özellikle Kovid-19'un mutasyona uğramış türlerinin ülkedeki yeni vaka sayılarının artışına sebep olduğu gerekçesiyle 28 Mart'ta kadar geçerli olan tedbirlerin süresi 18 Nisan'a kadar uzatılmıştı.

Bu kapsamında nisan başında kutlanacak Paskalya Bayramı'nda temasların azaltılması amacıyla kısıtlamaların getirilmesi kararlaştırılmış ve 1 ve 3 Nisan tarihleri bir defaya mahsus 'tatil günü' olarak tanımlanmıştı.