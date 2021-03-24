Papa Francis'ten kardinal maaşlarına kesinti talimatı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Kovid-19 salgını nedeniyle Vatikan gelirinin düşmesi üzerine kardinallerin ve diğer din adamların maaşlarından belirli oranlarda kesinti yapılması talimatı verdi. Planlanan maaş zamlarının ise Mart 2023’e kadar askıya alınacağı belirtildi.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Vatikan gelirlerinin düşmesi üzerine harekete geçti.

Pope orders salary cuts for cardinals, clerics, to save jobs of employees https://t.co/Emd9fPvpfC pic.twitter.com/cYQsAniwBO — Reuters (@Reuters) March 24, 2021

​Papa, Vatikan’daki çalışanların işlerine devam edebilmesi amacıyla kardinal ve din adamlarının maaşlarından kesinti yapılması için talimat verdi.

Vatikan’dan yapılan açıklamada, Papa’nın 1 Nisan'da yürürlüğe girecek maaş kesintilerine ilişkin kararnameyi imzaladığı belirtildi.

Zamlar 2023'e kadar askıya alındı

Buna göre,maaşlarındakesintiye gidilecek, diğer din adamlarının maaşlarında ise yüzde 3 ila yüzde 8 oranlarında kesinti yapılacak.

Kararnameye göre, maaşları düşük olan çalışanlar ise kesintilerden muaf olacak. Planlanan maaş zamlarının ise Mart 2023’e kadar askıya alınacağı belirtildi.

Kardinallerin maaşlarının 4-5 bin euro arasında olduğu tahmin ediliyor.