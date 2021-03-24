Norveç Başbakanı: AB’de onaylandığı takdirde Sputnik V aşısını satın alabiliriz

Solberg, Norveç Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’nin AB’de onaylanması halinde Norveç’in söz konusu aşıyı satın alabileceğini ifade etti.

Norveçli NRK televizyonunun aktardığına göre Solberg, “Erişilebilir olması ve ona güvendiğimiz halde Rus aşısını AB ile birlikte satın almaya açığız. Fakat AB’den onay almamış aşıları satın almaya hazır değiliz” diye konuştu.

Norveçli yetkililerin aşının satın alınması konusunda Rusya tarafı ile irtibata geçmediklerini söyleyen Solberg, hazirandan önce Sputnik V’ye erişimin pek de mümkün görünmediğini ve ülke kurumlarının o zamana kadar aşılamada yeterince yüksek bir seviyeye gelmeyi umduklarını sözlerine ekledi.

Dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı

Dünyanın ilk tescil edilen koronavirüs aşısı olan'nde Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’nun (RDIF) desteği ile geliştirildi. Uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki oluşturmayan Sputnik V aşısı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.

Sputnik V, ulusal düzenleyiciler tarafından alınan onay sayısı bakımından dünyanın ilk iki koronavirüs aşısı arasında yer alıyor. Aşıyı tescil eden 50'den fazla ülkenin toplam nüfusu 1.4 milyarı aşıyor.

Dünyanın en saygın tıp dergisi The Lancet, faz 3 klinik testlerinin sonuçlarına göre Sputnik V aşısının etkinliğinin yüzde 91.6 olarak teyit edildiği bir makale yayınlamıştı. Aşılama işlemi sırasında iki enjeksiyonda taşıyıcı olarak iki farklı vektör kullanılıyor ve bu sayede, her iki enjeksiyon için aynı dağıtım mekanizmasının kullanıldığı diğer aşılara kıyasla daha güçlü bir bağışıklık gelişiyor.