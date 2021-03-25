Merkel: Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de gerilimi azalttığını gösteren işaretler var

AB zirvesi öncesi, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de gerilimi azalttığını gösteren işaretler olduğunu söyleyen Almanya Başbakanı, Türkiye'nin insan hakları standartları ve hukukun üstünlüğüne uymasını beklediklerini belirtti.

AB zirvesine katılması öncesi hükümet adına parlamentoda açıklamalar yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ile ilgili şu mesajları verdi:

* Türkiye NATO üyesi bir müttefik olmanın yanısıra stratejik öneme sahip.

* Almanya'nın Türkiye ile özel bir ilişkisi olsa da oradaki insan haklarını göz önüne almak zorundayız.

* Ancak iç siyasi duruma da bakmak gerekiyor, bazı durumlarda insan hakları ihlalleri kabul edilemez.

* Türkiye'nin insan hakları ve hukukun üstünlüğü standartlarına uymasını bekliyoruz.

İstanbul Sözleşmesi için 'üzüntü'

* Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi, üzüntü verici.

'Sığınmacı anlaşması ilişkilerin temeli'

* Türkiye ile ilişkilerimizde diyalogsuzluk bize yardımcı olmuyor. Bu nedenle, örneğin göç konusunda ortak çıkarlara dayalı görüşmelerin nasıl mümkün olduğu konusunda tavsiyelerde bulunulacak. Daha da geliştirilmesi gereken AB-Türkiye anlaşması, bunun temelini oluşturmaktadır. Tüm eleştirilere rağmen bu yolda pek çok güzel şey başarıldı.

* Türkiye'nin sığınmacı politikasındaki başarılarını vurgulamamız önemli. Berlin'in nüfusu kadar insan kabul ettiler.

* Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de tansiyonu düşürdüğüne dair işaretler görüyoruz.

Biden da katılacak

Avrupa'nın koronavirüs pandemisinde üçüncü dalgayı yaşamasından ötürü, AB liderleri bu kez video konferans yoluyla zirve düzenleyecek. Öğleden sonra başlayacak zirveye akşam saatlerinde ABD Başkanı Joe Biden da video bağlantısıyla konuk olacak.

Öncesinde Brüksel'de bir araya gelen AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in 'Türkiye'yi de ele aldığı, Çin konusunda ikili diyalog sürecini başlatmayı ve Rusya'nın artan meydan okumalarına karşı işbirliğini artırmayı kararlaştırdığı' belirtildi.