Yeni Zelanda'da düşük yapan kadınlara ve partnerlerine ücretli izin hakkı tanıyan yasa kabul edildi

Yeni Zelanda'da düşük veya ölü doğum yapan çalışan kadınlar ile partnerlerine ücretsiz izin hakkı tanıyan yasa kabul edildi. Bu kapsamda ayrıca evlat edinen ve taşıyıcı annelik yoluyla çocuk sahibi olan kişiler de izin hakkından faydalanabilecek.

Yeni Zelanda Parlamentosu'nda, düşük veya ölü doğum yapan çalışan kadınlara ve partnerlerine, hastalık izni almalarına gerek kalmadan 3 gün ücretli izin hakkı tanıyan yasa dün akşam oy birliğiyle kabul edildi.

Gelecek hafta uygulamaya girecek yasa tasarısını parlamentoya İşçi Partisi Milletvekili Ginny Andersen sunmuştu. Andersen, yasanın kabul edilmesinin ardından yaptığı konuşmada, "Düşük sonrası yaşanılan üzüntü bir hastalık değildir. Bu bir kayıptır ve kayıpların ardından hem fiziksel hem de ruhsal olarak iyileşmek için zaman gerekir. Umarım bu yasa, insanlara yas tutmaları için zaman tanır ve düşük yapma konusunda daha fazla açıklığı teşvik eder. Bedenlerimizden korkmamalıyız" dedi.

Andersan, paylaştığı bir tweette de, "Bu, işçi hakları ve adaletle ilgili bir yasa tasarısıdır" ifadelerini kullandı. Andersen ayrıca, düşük yaşadıktan sonra yasa değişikliği için ülke çapında kampanya başlatan yazar Kathryn van Beek'e de teşekkür etti.

Final reading of my Bereavement Leave for Miscarriage Bill. This is a Bill about workers’ rights and fairness. I hope it gives people time to grieve and promotes greater openness about miscarriage. We should not be fearful of our bodies. pic.twitter.com/dwUWINVjLm — Ginny Andersen (@ginnyandersen) March 24, 2021

​Yeşiller Partisi'nden Milletvekili Jan Logie de ülkede 4 kadından 1'inin düşük yaptığını, her yıl yaklaşık 20 bin düşük veya ölü doğum vakasının yaşandığını söyledi. Logie, "Bunlar son derecede normal deneyimler, ancak normal olmaları kolay veya acısız olduğu anlamına gelmez. Ancak bunu yaşayan kadınlar toplumdaki damgalanma nedeniyle acılarını gizlemeye ve hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam etmeye zorlanıyor" diye konuştu.

Yasayla birlikte gelen izin hakkının, evlatlık edinme ve taşıyıcı annelik yoluyla çocuk sahibi olmayı planlayan çiftler için de geçerli olduğu belirtildi.

Hindistan'dan sonra ikinci ülke Yeni Zelanda oldu

Söz konusu yasayla Yeni Zelanda, kadınlara düşük veya ölü doğumdan sonra ücretsiz izin hakkı tanıyan ikinci ülke oldu. Hindistan uzun süredir, düşük yapan kadınlara 6 hafta ücretsiz izin hakkı tanıyor.