Sovyetler Birliği döneminden kalma uçak müzesi, kapanma tehlikesiyle karşı karşıya

Talpas, Kovid-19 salgını öncesinde ayda birkaç bin ziyaretçi çeken müzenin, 'Riga Havaalanı'nın genişletilmesi projesi' kapsamında geçen aylarda taşınmak zorunda kaldığını ifade etti.

Ukrayna'da doğan ve Sovyetler Birliği döneminde Karadeniz Filosu'nda görev yapan Talpas, "Müzemin yerini değiştirmem veya yıkımla yüzleşmem gerekiyordu" dedi.

Sovyetler Birliği'nin askeri ve sivil filosundan gelen paslı hurdaların bakımını yapan 82 yaşındaki Talpas, topladığı uçaklar için "Kendim için değil, toplum için yapıyorum bu faaliyeti. Gidecek hiçbir yerim yok" ifadesini kullandı.

Yer değiştirme teklifi geldi

Havaalanı sözcüsü Laura Kulakova, Latvijas Radio 1'e verdiği demeçte, müzeyi havaalanının farklı bir bölümüne taşımayı teklif ettiklerini söyledi.

Ancak Talpas, bu teklifi şimdiye kadar reddettiğini, önerilen yere yalnızca pistten erişilebileceğini ve bu şekilde turistlerin müzeyi ziyaret edemeyeceğini söyledi.

Talpas, müzeye ev sahipliği yapmak isteyenlerden teklifler aldığını, ancak uçaklar uçuşa uygun olmadığı için, taşınmanın en az 200 bin euroya mal olacağını ve bu masrafı karşılayamayacağını söyledi.