Hollanda polisinden ırkçı mesajlaşma: Bir Türk daha azaldı

Hollanda yerel medyasında çıkan habere göre, Rotterdam teşkilatına bağlı polisler hakkında WhatsApp gruplarında ırkçı konuşmalar yaptıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında polislerin, ülkedeki azınlıklara, göçmenlere ve Afrikalılara yönelik ırkçı ve ayrımcı ifadeler kullandıkları tespit edildi.
'Bu ifadenin kınanması gerekiyor'
Rotterdam polis şefi Fred Westerbeke, Hümeyra E.'nin ölümü üzerine kullanılan ifadenin kınanması gerektiğini ve 'aşağılayıcı' olduğunu söyledi.
Westerbeke, polislerin kınandığını ve haklarında başlatılan soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.
Şikayetleri dikkate alınmadı
Rotterdam Designcollege'de eğitim gören Hümeyra E., 16 Aralık 2018'de okuldan dönerken eski erkek arkadaşı tarafından öldürülmüştü.
Hümeyra E., rahatsız edildiği için polise şikayette bulunmuş ancak şikayetleri dikkate alınmamıştı.
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