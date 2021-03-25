Le Figaro: Avrupa, Sputnik V konusunda insanların refahının aleyhinde bir ideolojik duruş sergiliyor

AB Komisyonu üyesi, İç Piyasadan Sorumlu Avrupa Komiseri Thierry Breton'ın AB'nin Rus aşısına ihtiyacı olmadığı yönündeki açıklaması, Avrupa'da tartışılmaya devam ediyor.

Le Figaro on #Sputnik V: Europe takes an ideological stance that goes against the wellbeing of people.

👇https://t.co/zZSYOS1zfc — Sputnik V (@sputnikvaccine) March 25, 2021

​Avrupa'nın aşılama konusundaki başarısızlığını anlamak için salgın alanında bir doktor olmak gerekmediğini yazan Le Figaro, "Aşılama, rahat bir tempoyla yürütebileceğimiz bir şey değil. Bu, duruma daha fazla ciddiyetle yaklaşılması halinde kurtarılabilecek durumda olan insanların biyolojik, sosyal ve ekonomik can kaybını izleyen en yavaş kişileri kınayan tempolu bir koşu" ifadelerini kullandı.

'Fanatizm, halk sağlığının üstünde'

Avrupa Komiseri'nin Avrupalılara Sputnik V gibi yabancı aşıları kullanma hakkı verilmesini reddetmesini ideolojik fanatizmin ve korumacılığın, pragmatizm ve halk sağlığının üstünde olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan gazete, Brüksel'in onayını beklemeden Sputnik V aşısı alan Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın kararının, mevcut göstergelere bakıldığında doğru olduğunun görüldüğünü belirtti.

Gazete, Avrupa yönetiminin hiç özeleştiri yapmamasının güzel şeylerin habercisi olmadığını kaydederek "Avrupa'daki aşılama sürecinde yapılan hataları kabullenmeyi reddetmek, kurumlarımızın verimliliğinin artmasını engelliyor. Bu verimliliğin yönetimimizi ne kadar bu kadar az endişelendirdiği kolayca anlaşılabilir. Zira yönetim, hatalar nedeniyle kişisel olarak hesap vermek zorunda değil. Yönetim, aşılama hızından hiçbir şey kazanmıyor ve kaybetmiyor. Vatandaşların aksine yönetim, suni olarak yavaşlatılmış ve borca batık haldeki ekonominin yükünü sırtlanması gerekmeyecek" diye vurguladı.