AB Konseyi Başkanı Michel: Türkiye'yi ziyaret etmek için Türk makamlarıyla temas içindeyiz

AB Konseyi Başkanı Michel, nisanda Türkiye'yi ziyaret etmek üzere Türk makamlarıyla temas içinde olduklarını söyledi. Michel, Türkiye ile ilişkiler konusunda ihtiyatlı olmaya devam edeceklerini ve Ankara'nın 'ılımlı bir tutum sergilemesi gerektiğini' belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, dün düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nin ardından düzenlenen basın toplantısında Türkiye ile ilişkilerin seyrine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Michel, yaptığı açıklamada, "Türkiye ile ilişkileri geliştirmenin gerçekten mümkün olacağını umuyoruz, fakat aynı zamanda, Türkiye'nin olumlu, ılımlı bir tutum sergilemesi bizim için önemli" ifadelerini kullandı.

Michel, ayrıca, 'temkinli' ve 'dikkatli' davrandıklarını da belirterek, önümüzdeki ay Türkiye'yi ziyaret etme maksadıyla Ankara ile temas içinde olduklarını bildirdi.