Belarus lideri Lukaşenko’nun rezidansına polis ve teçhizat takviyesi

Belarus’un başkenti Minsk’te, Devlet Başkanlığı rezidansı olan Bağımsızlık Sarayı’na ek polis birlikleri ile özel teçhizat takviyesi yapılıyor.

Olay yerinden bildiren Sputnik muhabiri, Bağımsızlık Sarayı’nın bulunduğu Sapyorov Caddesi’nde polisleri taşıyan kamyonlar ve göstericileri dağıtmakta kullanılan özel teçhizatın durduğunu bildiriyor.

Sarayın bulunduğu bölgede yolların trafiğe kapatılmadığı kaydedildi.

Özel teçhizatın ayrıca Bağımsızlık Sarayı’nın yakınlarındaki Devlet Bayrağı Meydanı’nda da görülüyor. Meydan, makineli tüfekleri olan polisler tarafından çevrelendi.

Belarus muhalefeti, 25 Mart günü ülke genelinde protesto eylemleri planladığını bildirmişti.