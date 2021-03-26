Cinsel suiistimalle suçlanan Bild Genel Yayın Yönetmeni hakkında inceleme tamamlandı: Herhangi bir kanıt bulunamadı

Çalışanlarına yönelik cinsel suiistimal ve zorbalık yaptığı iddiasıyla görevini bırakan Bild Genel Yayın Yönetmeni Julian Reichelt hakkında yapılan inceleme sonucunda, iddialara ilişkin 'herhangi bir kanıt bulunamadığı' belirtildi. Ancak Reichelt, bundan sonra görevini bir kadın şefle paylaşacak.

Almanya'nın en çok satan tabloid gazetesi Bild'in Genel Yayın Yönetmeni Julian Reichelt, hakkında öne sürülen 'zorbalık ve cinsel suiistimal' iddiaları nedeniyle 'soruşturma sonuçlanana kadar' izne çıkarılmıştı.

Konuya ilişkin dün yapılan açıklamada, Reichelt'in kadın personelle ilişkisi olduğunu kabul ettikten sonra 'liderliğini kadın şefle paylaşarak' görevine geri döneceğini söyledi.

Der Spiegel, Bild'in 6 kadın çalışanının Reichelt hakkında cinsel suiistimal şikayetinde bulunduğunu ortaya çıkarmıştı.

Yayıncı Axel Springer ise, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, dış uzmanların da dahil olduğu 4 haftalık bir kurum içi soruşturma açıldığını ve soruşturmada, yalnızca cinsel suiistimal değil, 'ofiste uyuşturucu kullandığı' yönündeki iddiaların da mercek altına alındığını söyledi. Springer ayrıca, müfettişlerin herhangi bir cinsel suç işlenmediğini tespit ettiklerini kaydetti:

"Bazı medya başlıklarında yer alan söylentilerin aksine, soruşturmada cinsel tacizle veya zorlamaya dair herhangi bir suçlama yoktu ve kanıt da ortaya çıkmadı."

Reichelt'in ise, 'daha ciddi iddiaları' reddederek 'profesyonel ve özel ilişkilerinin karıştığını kabul ettiği' öğrenildi.

Öte yandan, Reichelt'in genel yayın yönetmenliği görevini gazetenin Pazar sayısının editörü Alexandra Wurzbach ile birlikte yürüteceği öğrenildi.

Reichelt basılı ve dijitale odaklanacak, Wurzbach ise personel ve editoryal yönetim sorumluluklarını üstlenecek.