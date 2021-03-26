Fransa seçimlerine Türkiye'nin müdahalesi iddiasını yineleyen Macron: Diyanet gibi resmi propaganda organları tetikliyor

Türkiye'nin Fransız seçimlerine müdahale edeceği iddiasını AB zirvesinde yineleyen Macron, 'Diyanet dahil Türkiye'nin resmi propaganda organlarınca harekete geçirilen toplum örgütleri, yerleşik gruplar, siyasi gruplardan' söz etti. Cumhurbaşkanı, Fransa'nın yabancı ülkelerdeki dernekleri desteklemediğini ve seçimlere müdahale etmediğini savundu.

AA'nın haberine göre AB zirvesinin kapanışında basın toplantısı düzenleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, birkaç gün önce yayımlanan röportajında Türkiye'nin Fransız seçimlerine müdahale edeceğine hakkında söylediklerinin gözlem olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

Diyanet'i işaret etti

"Bugün Avrupa kıtasında, aralarında Diyanet'in de bulunduğu, Türkiye'nin resmi propaganda organları tarafından harekete geçirilen toplum örgütleri, yerleşik gruplar, siyasi gruplar var. Bunlar biliniyor ve tanınıyor. Kimi zaman seçimlerimize karışıyorlar, diğer zamanlarda derneklerin finansmanına karışırlar. Bunu son günlerde yine gördük."

'Milli Görüş camiine mali yardım konusunda verilen tepki haklı'

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in Strasbourg'da İslam Toplumu Milli Görüş'e (IGMG) bağlı Eyüp Sultan Camisi'nin inşaatı için yaptığı 2,5 milyon avroluk para yardımı nedeniyle Strasbourg Belediyesine ve Başkanı Jeanne Barseghian'a verdiği tepkide haklı olduğunu savunan Macron, IGMG'nin Fransa'nın cumhuriyet değerlerine bağlılık beyannamesini imzalamamış olmasına atıfla şunları söyledi:

"Fransa'da cumhuriyet değerlerine bağlı kalamayacaklarını belirten derneklerin olması, sorun. Kanallarında yayın yapan propaganda örgütlerinin de müdahalesi var. Diğer Avrupa ülkelerinde de belirlenen bu riskler, gelecek seçimler için de müdahale riski olarak belirlendi."

Bunun bir sorun olduğunu, bu sorunların çözülmemesi halinde dostane ilişkiler bulunduğunun iddia edilmeyeceğini vurgulayan Macron, şu iddiaları sıraladı:

'Müdahale etseydik şoke olurdunuz'

"Fransa'nın propaganda organı yok. Fransa, yabancı ülkelerde faaliyet gösteren veya yabancı ülkede seçimlere Fransa adına katılan dernekleri, dini yapıları finanse etmez. Olsaydı şoke olurdunuz. Bizim demokrasimiz gibi bir demokrasi nezdinde (şoke) olmamız normaldir. Samimiyetimiz bize bunu dayatıyor ve biz bunu halletmeliyiz."

Türkiye ile ilişkiler konusunda Ankara tarafından olumlu gelişmelerin kaydedildiğini ancak sözlerin eyleme dönüşmesi gerektiğini dile getiren Macron, Ankara'nın olumlu adımlar atmaya devam etmesi halinde ilişkilerde ilerleme kaydedileceğini, aksi takdirde geri adım atılacağının altını çizdi.

Macron, daha önce France 5 kanalına verdiği demeçte, "Türkler tarafından bir sonraki seçimde müdahale girişimleri olacak" iddiasında bulunmuştu.