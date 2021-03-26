Tarihçilerin raporu yayınlandı: Fransa, Ruanda Soykırımı'nda 'çok büyük' sorumluluk taşıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a teslim edilen 'Duclert raporu'na göre, Fransa'nın Ruanda Soykırımı kapsamında işlenen cinayetleri gözaldı ettiği, bu nedenle 'çok büyük sorumluluk' taşıdığı belirtildi.

Ancak raporda, Fransa'nın soykırımda doğrudan bir suç ortaklığına işaret eden bir delile ulaşılamadığı kaydedildi.

Fransa, uluslararası camiada uzun zamandır François Mitterrand’ın cumhurbaşkanlığı döneminde, Ruanda’da 800 bin kişinin ölümüne yol açan soykırımı engellemek için yeterli çaba göstermemekle ve savaş suçuna ortak olmakla suçlanıyor.

Macron, 2019 yılında tarihçilerden oluşan söz konusu komisyona 1990 ila 1994 yılları arasında Ruanda’da yaşanan soykırımda Fransa’nın oynadığı rol konusunda kapsamlı bir rapor hazırlanması talimatını vermişti.