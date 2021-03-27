Almanya Aile Bakanı Franziska Giffey, Berlin'in Kreuzberg semtine yaptığı ziyarette çiğ köfte yedi. Hayatında ilk kez Türk çiğ köftesi yediğini belirten Alman bakan, çiğ köftenin acı ama lezzetli olduğunu söyledi.

Almanya Aile Bakanı Franziska Giffey, başkent Berlin'de 'Türk mahallesi' olarak bilinen Kreuzberg semtini ziyaret etti.

Ziyaretine manavda başlayan Giffey, daha sonra çiğ köfteciye girdi ve semtin Türk esnafı ile bir süre sohbet etti. Türk işletmecinin sorunlarını dinleyen Giffey, daha sonra kendisine ikram edilen çiğ köftenin tadına baktı.

Hayatında ilk kez Türk çiğ köftesi yediğini kaydeden Alman bakan, Türk çiğ köftesini biraz acı bulduğunu ama çok lezzetli olduğunu ifade etti.

"Epey acıymış" diyen Giffey, buna rağmen çiğköftenin oldukça lezzetli olduğunu dile geitrdi. Bakan Giffey'e partisi, Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Kreuzberg üçüncü seçim bölgesi adayı Sevim Aydın ve SPD Kreuzberg Teşkilat Başkan Yardımcısı Ahmet İyidirli eşlik etti.

Alman bakan Giffey, Kreuzberg ziyaretinde çiğ köfte denedi https://t.co/VGdz9QuZxx pic.twitter.com/PX0BtMZVWh — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 26, 2021

Esnaf, koronavirüs salgınından şikayetçi

Giffey, gezisinin devamında Trabzonlu Avni Kazancı'nın işlettiği balık restoranının yanı sıra semtin en eski berberlerinden Muhittin Özmen ve Berlin'de yıllardır lahmacun salonu işleten Celalettin Aktürk’ün dükkanlarını da ziyaret etti.

Esnafın sorunlarını dinleyen Giffey’e, en fazla Kovid-19 salgınının ekonomiye olumsuz etkilerinden şikayet edildi. Bunun yanında Türk esnafın en büyük şikayeti semtte son yıllarda musallat olan uyuşturucu satıcıları ve hırsızların verdiği rahatsızlık oldu.

'Hepimiz Berlinliyiz'

Giffey ise zor bir süreçten geçildiğini ve Kovid-19 salgınının her kesimi etkilediğini söyledi. Giffey, kurallara uyarak ve aşılama ile sorunun üstesinden gelinebileceğini sözlerine ekledi. Aile Bakanı, ziyaretinin sonunda esnafa teşekkür etti ve "Nereden gelirsek gelelim, hepimiz Berlinliyiz" dedi.