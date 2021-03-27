AB ülkelerinin hedefindeki Belarus, Eurovision şarkı yarışmasından diskalifiye edildi

Avrupa Yayın Birliği, sunduğu şarkının 'rekabet kurallarını ihlal ettiği' gerekçesiyle Belarus'un, bu yılki Eurovision şarkı yarışmasına katılmayacağını duyurdu.

Geçen yılın ağustos ayında düzenlenen tartışmalı devlet başkanlığı seçimlerinin ardından Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin içişlerine müdahalesine maruz kalan Belarus, 'rekabet kurallarını ihlal' gerekçesiyle Eurovision şarkı yarışmasından dışlandı.

Avrupa Yayın Birliği'nden (AYB) yapılan açıklamada, "Belarus, ne yazık ki, Ulusal Devlet Televizyon ve Radyo Şirketi'nin (BTRC) uzatılan süre içinde geçerli bir proje sunamaması nedeniyle, mayıs ayındaki 65'inci Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmayacak" ifadelerine yer verildi.

'Karar siyasi amaçlı'

AYB üyesi ve BTRC Başkanı olan, aynı zamanda da Eurovision için ulusal düzeyde proje seçiminin organizatörü İvan Eismont, Sputnik'e yaptığı açıklamada AYB tarafından alınan kararın siyasi amaçlı olduğunu düşündüğünü belirtti.

Eismont, açıklamasında "Bizi diskalifiye etme kararı siyasi motivasyonlu, bu da Avrupa Birliği'nin pek hazzetmediği bir şey, fakat bunun tam aksi olduğunu biliyoruz" dedi.

'AYB, iddialarının özünü açıklamıyor'

Yetkili, AYB'nin BTRC'yi karar hakkında resmi olarak bilgilendirdiğini, ancak diskalifiye gerekçesinin gönderilen mektupta netleştirilmediğini vurguladı.

"Bize bazı kıstasların ihlal edildiği dışında hiçbir şeyin netleştirilmediği bir mektup gönderdiler" diyen Eismont, "Şarkının hangi sözlerinin ihlal içerdiği bilinmemektedir. AYB, iddiaların özünü açıklayamıyor" diye konuştu.

Yetkili, AYB'nin, siyasi doğrultuda olan sözleri, dizeleri ya da mısraları belirtmediğini de sözlerine ekledi.

Daha önce, Eurovision şarkı yarışmasının organizatörleri Belaruslu 'Galasy ZMesta' grubunun "Sana öğreteceğim" adlı şarkısının siyasi bir alt metin içerdiğini öne sürmüş ve Minsk'e şarkının içeriğini değiştirmek için zaman vermişti.

Öte yandan şarkı, Eurovision organizasyonunun YouTube kanalından da kaldırılmıştı.