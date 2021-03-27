Bavyera Başbakanı Söder: Rus Sputnik V aşısı bir an önce onaylanmalı

Bavyera Başbakanı Markus Söder, Rus Sputnik V aşısının bir an önce onaylanması çağrısı yaparak, Avrupa Birliği’nin (AB) mümkün olduğu kadar çok aşı elde etmek için gerekli tüm anlaşmaları bir an önce sonuçlandırması gerektiğini kaydetti.

© REUTERS / Michael Sohn Merkel: Sputnik V aşısını Avrupa Birliği'nden bağımsız olarak alabiliriz gazetesine konuşan Söder, “Aşılama, mantıklı olan tek uzun vadeli stratejidir. Bu nedenle, onay sürecini hızlandırmak acilen gereklidir. Örneğin, mümkün olan en kısa sürede Sputnik V’nin onaylanmasına karar vermek gerekiyor. Alınan ilk aşıların olumsuz deneyimlerinden bir ders çıkarmamız gerekiyordu. Bu nedenle AB, mümkün olduğu kadar çok aşı elde etmek için gerekli tüm anlaşmaları bir an önce sonuçlandırmalıdır. Gerçek şu ki, koronavirüsü sadece aşılama yenebilir” dedi.

Daha önce Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB’nin Rus Sputnik V aşısını kullanması gerektiğini belirtmiş ve sipariş etmediği taktirde Almanya’nın bunu kendi başına yapacağını ifade etmişti.

Dünyanın ilk tescil edilen koronavirüs aşısı olan Sputnik V, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi'nde Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’nun (RDIF) desteği ile geliştirildi. Uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki oluşturmayan Sputnik V aşısı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.

Dünyanın en saygın tıp dergisi The Lancet, faz 3 klinik testlerinin sonuçlarına göre Sputnik V aşısının etkinliğinin yüzde 91.6 olarak teyit edildiği bir makale yayınlamıştı. Aşılama işlemi sırasında iki enjeksiyonda taşıyıcı olarak iki farklı vektör kullanılıyor ve bu sayede, her iki enjeksiyon için aynı dağıtım mekanizmasının kullanıldığı diğer aşılara kıyasla daha güçlü bir bağışıklık gelişiyor.