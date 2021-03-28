Kiev'den Rusları Kırım'dan 'sürme' tehdidi

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Aleksey Reznikov, Kırım'ın Ukrayna'ya yeniden bağlanmasının ardından, Kiev'in Rusya anakarasından gelerek yarımadaya yerleşen Rusları sınır dışı edeceğini ifade etti.

Ukrayna'da yayın yapan Dom televizyonuna konuşan Reznikov, Rusya'nın 'demografik yapıyı bozmak için 500 bin Rusu Kırım'a yerleştirdiğini' iddia ederek, bunun Rusya'nın uluslararası hukuk alanında hesap vereceği bir 'savaş suçu' olduğunu ileri sürdü.

Reznikov, "Ukrayna vatandaşı değiller, ya gönüllü olarak geldiler ya da zorla getirildiler, ama gerçekte, Kremlin tarafından işlenen bu suçun suç ortakları. Dolayısıyla kaderleri... Stalinist rejimin ruhunu taşıdığı için 'sürgün' kelimesini sevmiyorum, ancak Ukrayna mevzuatı ülkeden sınır dışı edilmelerini öngörüyor. İstenmeyen kişileri sınır dışı etmek her ülkenin hakkıdır. Basit bir soru: Bu 500 bin kişi Kırım ya da Sivastopol'a nasıl geldi? Eğer Çongar, Kalançak veya Çaplinka sınır kapılarından Ukrayna’ya resmi giriş yapmış olsalardı, hiçbir sorun olmayacaktı" dedi.

Kırım, 7 yıl önce yapılan referandumda bölge halkının yüzde 97 oranında oylarıyla, 1954 yılında katıldığı Ukrayna topraklarından Rusya topraklarına dönmüştü.