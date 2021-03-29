Bir koronavirüs deneyi de İspanya'da: Barcelona'da 5 bin kişiyle sosyal mesafesiz konser

Koronavirüs kısıtlamalarının gevşetilmesi ve büyük topluluklara izin verilmesi halinde oluşabilecek senaryoları görmek için devlet destekli deneyler Avrupa'nın farklı ülkelerinde devam ediyor. Bu kez İspanya'nın Barcelona kentinde koronavirüs testi negatif olan 5 bin kişi aylar sonra ilk kez konser deneyimi yaşadı.
5,000 people in a stadium. No social distancing.— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) March 28, 2021
Barcelona has tested a concert format they hope could be a first step towards mass entertainment in the pandemic era. @LauraMillanL explains https://t.co/TgQTvepmHe pic.twitter.com/XPumny6qo9
Saint Jordi Arena'da cumartesi günü düzenlenen Love of Lesbian grubu konseri öncesi herkes koronavirüs ve antijen testinden geçti, yalnızca telefonuna sonucun negatif çıktığına dair kod gönderilenler alana kabul edildi. Sağlık çalışanları ve organizatörler de işbirliğiyle test sürecini hızlandırdı, üç farklı bölgede 80 hemşire görev yaptı. Alana girişte ateş ölçümü yapıldı, testi pozitif çıkanlar konsere alınmazken bilet paraları iade edildi. Konser esnasında da FPP2 cerrahi maskesi takılması şart koşuldu. Sosyal mesafe ise gözetilmedi. Maske ve test ücreti bilete dahil edildi.
Thousands of people attended a concert in Barcelona after passing a same-day screening test for #COVID19.— Sky News (@SkyNews) March 29, 2021
Fans piled into the Palau Sant Jordi arena to watch an indie rock band after receiving the all-clear from a test taken earlier in the day.
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Germans Trias i Pujol hastanesi doktorlarından Josep Maria Libre, "Önümüzdeki 14 gün boyunca kaç dinleyicinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını takip edip rapor edeceğiz" dedi.
5,000 attend Barcelona concert after COVID-19 screenings. https://t.co/OQJGG7UsUW pic.twitter.com/6apPFzQDh8— CBS News (@CBSNews) March 28, 2021
Organizatörlerden Ventura Barba da amaçlarının hem Kovid-19'la yaşayıp hem de tamamen güvenli konserler düzenleyebilmeyi sağlayacak ortak bir yol bulmak olduğunu dile getirdi.
Hollanda'da başkent Amsterdam'ın en büyük konser salonu olan Ziggo Dome'da bu ay başında 1300 kişiyle benzer bir sosyal deney yapılmıştı. Hollandalı DJ'ler eşliğinde eğlenen bu kişilerin mekandaki her hareketi ve temasları üzerlerine takılan bir cihazla takip edilmişti.
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