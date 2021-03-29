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    Barcelona- Konser

    Bir koronavirüs deneyi de İspanya'da: Barcelona'da 5 bin kişiyle sosyal mesafesiz konser

    © REUTERS / ALBERT GEA
    Avrupa
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    Koronavirüs pandemisinin başından bu yana Avrupa'nın en kalabalık organizasyonlarından biri kapsamında binlerce kişi konserde bir araya geldi. Etkinlik öncesinde test yapılan tüm katılımcıların sağlık durumları 14 gün takip edilecek. Devlet destekli bu etkinlikle, önlem alınırsa bu tür organizasyonlara devam edilip edilemeyeceği görülmek isteniyor.

    Koronavirüs kısıtlamalarının gevşetilmesi ve büyük topluluklara izin verilmesi halinde oluşabilecek senaryoları görmek için devlet destekli deneyler Avrupa'nın farklı ülkelerinde devam ediyor. Bu kez İspanya'nın Barcelona kentinde koronavirüs testi negatif olan 5 bin kişi aylar sonra ilk kez konser deneyimi yaşadı.

    Saint Jordi Arena'da cumartesi günü düzenlenen Love of Lesbian grubu konseri öncesi herkes koronavirüs ve antijen testinden geçti, yalnızca telefonuna sonucun negatif çıktığına dair kod gönderilenler alana kabul edildi. Sağlık çalışanları ve organizatörler de işbirliğiyle test sürecini hızlandırdı, üç farklı bölgede 80 hemşire görev yaptı. Alana girişte ateş ölçümü yapıldı, testi pozitif çıkanlar konsere alınmazken bilet paraları iade edildi. Konser esnasında da FPP2 cerrahi maskesi takılması şart koşuldu. Sosyal mesafe ise gözetilmedi. Maske ve test ücreti bilete dahil edildi.

    Rodos adası
    © AFP 2021 / LOUISA GOULIAMAKI
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    Hükümetin desteğinde düzenlenen etkinliğin sunucusu "Yalnızca tek bir gece, tadını çıkarın" dedi, grup üyelerinden Santi Balmes de adı manidar şarkıları 'Nobody in the streets' (Sokaklarda kimse yok) adlı şarkılarını söyledikten sonra "Çok, çok heyecanlıyım. Sahneye çıkmayalı 18 ay olmuştu" diyerek heyecanını dile getirdi.

    Germans Trias i Pujol hastanesi doktorlarından Josep Maria Libre, "Önümüzdeki 14 gün boyunca kaç dinleyicinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını takip edip rapor edeceğiz" dedi.

    ​Organizatörlerden Ventura Barba da amaçlarının hem Kovid-19'la yaşayıp hem de tamamen güvenli konserler düzenleyebilmeyi sağlayacak ortak bir yol bulmak olduğunu dile getirdi.

    Hollanda'da başkent Amsterdam'ın en büyük konser salonu olan Ziggo Dome'da bu ay başında 1300 kişiyle benzer bir sosyal deney yapılmıştı. Hollandalı DJ'ler eşliğinde eğlenen bu kişilerin mekandaki her hareketi ve temasları üzerlerine takılan bir cihazla takip edilmişti. 

    Etiketler:
    Hollanda, Koronavirüs, Konser, Barcelona, İspanya
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