Fransa'da ölüme yol açan zayıflama haplarını üreten şirkete ceza

Fransa'nın en büyük tıbbi skandallarından biri olan ve 2009'da görülmeye başlanan Mediator davasında cezalar belli oldu. Yasaklanmadan önce, en az 500 dense de, gerçekte 2000'e yakın kişinin ölümüne yol açtığı sanılan zayıflama hapının üretici firması Servier, eski yönetici ve ilaç kurumu suçlu bulundu.

Fransa'nın en büyük ilaç şirketlerinden Servier, yüzlerce kişinin ölümüne yol açan 'Mediator' isimli zayıflama hapıyla ilgili açılan davada suçlu bulundu, 2.7 milyon euro para cezasına çarptırıldı. Dönemin iki numaralı ismi Jean- Philippe Seta 4 yıl hapse mahkum edildi ama cezası ertelendi. Fransa İlaç Güvenliği Ulusal Ajansı da 303 bin euro tazminat ödeyecek.

Şirket 'ilacın yan etkilerini saklamak, ihmalkarlık, istemeden ölüme yol açmak ve sakat kalmaya sebebiyet vermek' olmak üzere 7 ayrı suçtan yargılanıyordu.

Nitekim 677 sayfalık iddianamede şirket 1970'lerden beri ilacın gerçek özelliklerini bile bile saklamak ve ilaç hakkındaki olumsuz araştırmaları gizlemekle suçlandı. Şirketin avukatı ise 2009'dan önce ilaca ilişkin tehlikelerden haberdar olmadıklarını savundu.

Mahkeme yargıcı Sylvie Daunis, karara ilişkin yaptığı açıklamada "Yıllardır riskleri bilmelerine rağmen gerekli önlemleri hiçbir zaman almamışlar" ifadesini kullandı.

#BREAKING French pharma Servier guilty of fraud, manslaughter over weight loss pill Mediator: court pic.twitter.com/fDLc7A0THE — AFP News Agency (@AFP) March 29, 2021

1976 ile yasaklandığı Kasım 2009 arasında 5 milyon kişi tarafından kullanılan ilaçla ilgili ilk kalp rahatsızlığı 1999 yılında kaydedildi. 2000'de ilacın ciddi kalp rahatsızlıklarına neden olabileceği açıklandı. 33 yıl piyasada kalan ilaç 2009'da kullanımdan kaldırıldı, 2010'da şirket hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Şirketin sahibi Jacques Servier 2014 yılında hayatını kaybetti.

Fransa Sağlık Bakanlığı ilaç nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının en az 500 olduğunu açıklamıştı ama diğer çalışmalar bu sayının 2 bine yakın olduğu yönündeydi.

2 bin 684 kişi ve kurumun müdahil taraf olarak katıldığı davada 23 kişi yargılandı, 100’ün üzerinde de şahit dinlendi.