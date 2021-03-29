AB'den Türkiye'ye üst düzey ziyaret

AB Konseyi Başkanı Michel'in sözcüsü Barend Leyts, AB yönetiminin Türkiye'ye gideceği tarihi sosyal medya hesabından duyurdu.

Next week Tuesday April 6 @eucopresident and president @vonderleyen will travel to Turkey for a meeting with president @RTErdogan — Barend Leyts (@BarendLeyts) March 29, 2021

​Leyts, Michel ve von der Leyen'in 6 Nisan'da Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini aktardı.

Michel, geçen hafta yapılan AB Liderler Zirvesi sonrasında Türkiye'ye nisan ayı içinde ziyaret düzenlemek üzere Türk makamlarıyla temas halinde olduklarını açıklamıştı ancak ziyaretin tarihini söylememişti.

AB liderlerinin zirve toplantısında, ekonomi, göç, toplumlar arası temas ve seyahat gibi konularda Türkiye ile iş birliğinin güçlendirilmesi kararlaştırılmıştı.

Türkiye'ye çağrı: Yunanistan'dan sığınmacıları kabul etmeye başlayın

Bununla birlikte Yunanistan'da 8 binin üzerinde sığınmacının yaşadığı Midilli adasında bulunan AB İçişleri Komiseri Ylva Johannson, Türkiye'ye Yunanistan'daki sığınmacıları bir an önce kabul etmeye başlama çağrısı yaptı.