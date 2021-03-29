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    Din eğitimi dersinde Muhammed peygamber karikatürleri gösterildiği gerekçesiyle Müslüman velilerin protesto gösterilerine sahne olan Batı Yorkshire'daki Batley Ortaokulu (Britanya, İngiltere)

    Öğrenciler, Hz. Muhammed karikatürü gerekçesiyle hedef alınan öğretmenin göreve iadesi için on binlerce imza topladı

    © Fotoğraf : The Muslim Council of Britain website
    Avrupa
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    Britanya'da din eğitimi dersinde Muhammed peygamber karikatürleri gösterildiği gerekçesiyle Müslüman velilerin protesto gösterilerine sahne olan Batı Yorkshire'daki Batley Ortaokulu'nun uzaklaştırdığı öğretmenin göreve iadesi için on binlerce imza toplandı.

    Fransa'da tarih öğretmeni Samuel Paty'nin sınıfta Muhammed peygamber karikatürleri gösterdiği gerekçesiyle yalancı tanıklığa dayalı suçlamalara uğrayıp 16 Ekim 2020'de kafası kesilerek öldürülmesi sonrası, Britanya'da karikatür krizi alevlendi.

    Din eğitimi dersinde Muhammed peygamber karikatürleri gösterildiği gerekçesiyle Müslüman velilerin protesto gösterilerine sahne olan Batı Yorkshire'daki Batley Ortaokulu'nun uzaklaştırdığı öğretmenin göreve iadesi için on binlerce imza toplandı.

    Adı açıklanmayan ve polis tarafından can güvenliğinin tehlikede olabileceğine dair uyarılmasının ardından saklandığını öne sürülen Britanyalı öğretmenin göreve iadesi için açılan dilekçeye yaklaşık 60 bin kişi imza verdi.

    Batley Ortaokulu öğrencilerinin açtığı dilekçede "Her şeye rağmen, öğrenciler, tümüyle iyi niyetli hareket eden öğretmenin okula geri dönmesini istiyor ve bundan yana tavır koyuyor" denildi.

    Öğrenciler, din eğitimi öğretmeni için "Irkçılığın gerçeğinin dünyaya gösterilmesi gerektiğini, böylece onu hayatımızın her alanında anlayıp onunla mücadele etmemiz gerektiğini düşünüyordu. Sınıf içindeki tüm dinlerin bütünlüğünü savunduğuna tanık olduk ve onun ırkçı olduğuna hiçbir şekilde inanmıyoruz ve inanmayacağız" ifadelerini kullandı.

    Dilekçede Fransız öğretmen Paty'nin başına gelenlerin tekrarlanmaması için ortak çaba gösterilmesi çağrısı yapıldı.

    İfade özgürlüğünü destekleyenler de öğretmenin göreve iadesinden yana mesajlar paylaştı.

    Öncesinde ğretmenin derste peygamber karikatürü gösterdiği gerekçesiyle dinlerine hakaret edildiğini iddia eden Müslüman veliler sosyal medya üzerinden örgütlenerek geçen hafta perşembe ve cuma günü okulu dışardan ablukaya almış, tekbir getirerek eğitim kadrosunu hedef almıştı.

    Müslümanların nüfusun yüzde 41'ini oluşturduğu kasabada protestoculardan biri okulun önünde şu açıklamayı okumuştu:

    "Öğretmenler kendilerine güvenilmesi konumunu ihlal ettiler ve koruyucu görevlerini yerine getirmediler, dolayısıyla bu mesele acilen ele alınmalıdır. Meseleye karışan öğretmenlerden yalnızca birini uzaklaştırmasının dört gün sürdüğü göz önüne alındığında, okulun bu konuyu ciddiye aldığını kabul etmiyoruz. "

    Bunun üzerine Okul Müdürü Gary Kibble, 'uygunsuz görüntü kullanıldığı için özür dilerken', okul sözcüsü de ilave özür açıklamasında 'çocukların din ve inançlar hakkında öğrenmesi elzemken bunun hassas şekilde yapılması gerektiğini' dile getirmişti.

    Eğitim Bakanlığı ise "Öğretmenleri tehdit ya da taciz etmek asla kabul edilemez" tepkisini göstermişti.

     

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