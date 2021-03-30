Belarus’ta muhalif lider Tihanovskaya’ya ‘terör eylemi hazırlığı yapma’ suçlaması

Belarus Başsavcısı Andrey Şved, “Devlet Güvenliği Komitesi ve İçişleri Bakanlığı’nın sunduğu materyaller temelinde, Tihanovskaya ve BYPOL grubu üyelerine yönelik, bir organize suç örgütü tarafından terör eylemi hazırlığı suçlamasından ceza davası açıldı. Söz konusu kişiler birkaç gün önce başkent ve diğer kentlerde patlamalar ve kundaklama gerçekleştirmeye çalıştı. Suçüstü yakalanan vatandaş Vyaçeslav Maleyçuk, terör eylemi organizatörleri ve katılımcıları hakkında tanıklık etti” ifadesini kullandı.

Şved, yapılan incelemeler sonucu, organize suç örgütünün, devlet kurumları çalışanlarını, insanların hayatlarını tehdit eden eylemler gerçekleştirmekle suçlamak için bazı provokasyonlar planladığının ortaya çıkarıldığını söyledi.

Belarus İçişleri Bakanlığı, 26 Mart günü, Peçi kentindeki askeri birliğe saldırı düzenleme niyetinde olan 35 yaşındaki bir vatandaşın yakalandığını bildirmişti. Bir kişinin daha Minsk’te gözaltına alındığı belirtilmişti. Saldırıyı önleyen güvenlik güçlerinin, el yapımı patlayıcıları tespit ederek etkisiz hale getirdiğini açıklayan İçişleri Bakanlığı, yakalanan kişinin BYPOL adlı muhalif oluşumla iletişim içinde olduğu, temsilcilerinden polis karakollarına veya askeri birliklere saldırı düzenleme emrini aldığı bilgisini vermişti.