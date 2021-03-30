Fransa'dan Lübnan'a 'ekonomi tümden çökmeden evvel acilen hükümeti kurun' baskısı

Lübnan'ın içinden çıkamadığı siyasi krizlere ülke tarihinin en büyük ekonomik krizi eklenmişken, eski sömürgeci güç Fransa Beyrut'ta hükümet kurulması için bir kez daha baskıyı artırdı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Lübnanlı liderlere 7 aydır hükümet kurulmamasının ekonomik krizi daha da beter hale getirdiği uyarısında bulundu.

Lübnan'ın yetkili siyasi liderlerine tek tek telefon açan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, ülkeyi çöküşe sürükleyen hükümet kurulmasına kasten engellemeye derhal son verilmesini istedi.

Cumhurbaşkanı Mişel Aun, Başbakan Vekili Saad Hariri, Meclis Başkanı Nebih Berri ile telefon görüşmeleri gerçekleştiren Le Drian, 7 aydır devam eden siyasi krizin ve hükümet kurulamamasının ekonomik krizi daha da beter hale getirdiğini belirtti.

Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Le Drian, Lübnanlı muhataplarına "Krizden çıkış olasılığının mantıksız ve bu zamanda geçerliliği kalmamış taleplerle kasten engellenmesi derhal durmak zorundadır. Engellemenin sona ermesi için baskıyı artırmanın zamanı gelmiştir" dedi.

France says EU to raise pressure on Lebanese officials https://t.co/dRnaeJnKV1 — The Daily Star Lebanon (@DailyStarLeb) March 29, 2021

​Öncesinde Fransa Dışişleri Bakanı, Avrupalı mevkidaşlarına da Lübnan'da hükümet kurulması için birlikte harekete geçme çağrısı da yaptı.

Europe must act as #Lebanon collapses, France says



Europe must take action as Lebanon collapses, France FM Le Drian said, adding that he would press EU foreign ministers meeting on Monday to discuss solutions to the economic and political crisis in Beirut https://t.co/rCI1lb6q2B — Randa HABIB (@RandaHabib) March 22, 2021

Geçen hafta Aun ile Hariri arasında yeni kabine kurma görüşmeleri çökmüştü. Aun Hariri'ye "Ya hükümeti kur ya da başbakan vekilliğini bırak" resti çekmişti. Berri, "Yeni hükümet kurulmazsa Titanik gibi batarız" uyarısı yapmıştı.

رئیس پارلمان لبنان: دولت جدید تشکیل نشود، مانند کشتی تایتانیک غرق می‌شویمhttps://t.co/iSFM1rH5RR pic.twitter.com/jDM5t4B0VW — فارس بین‌الملل (@FarsNewsInt) March 29, 2021

​Macron'un teknokratlar hükümeti planı

Geçen yıl Lübnan'da siyasi kördüğümün çözülmesi için yol haritası sunmuş olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnanlı siyasi liderlere Beyrut'u enkaza çeviren 4 Ağustos'taki liman patlamasıyla tümüyle içinden çıkılmaz gale gelen ekonomik krize karşı acil reformlar yürürlüğe koyacak partiler üstü uzmanlarla hükümet kurulması için baskı yapıyor. Ancak Lübnanlı siyasiler arasında kabinenin şekli ve boyutuyla ilgili anlaşmazlıklar devam ediyor.

BM'ye göre Lübnan nüfusunun yarısı yoksulluk sınırının altında hayatta kalma mücadelesi verirken, ülkeden insanların açlık çektiği haberleri geliyor.

Lübnan para birimi 2019'dan beri neredeyse yüzde 100 değer kaybına uğradı. Pazartesi günü parlamento en azından elektriklerin yanması için acil bir mali paket çıkardı. Zira Şüveyş Kanalı'ndaki tıkanma Lübnan'ı elektriksiz bıraktı. Ülkenin en önemli santrali yakıt tedarik edemediği için çalışmayı durdurdu.