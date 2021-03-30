'BBC, 1995'te bomba etkisi yapan röportaja Prenses Diana'yı sahte kürtaj belgesi göstererek ikna etti'

BBC'nin Diana'nın çocuklarının dadısının Prens Charles'tan hamile kaldığından şüphelenmesini kullandığı ve Prenses'i kandırdığı iddia edildi. 1995'te bomba etkisi yaratan Diana röportajını gerçekleştiren Martin Bashir'in dadıya ait olduğu iddiasıyla sahte bir kürtaj belgesi göstererek Prenses'ten röportajı kopardığı öne sürüldü.

Dünyanın en saygın ve güvenilir medya kuruluşu olduğu iddiasıyla Britanya'dan kamusal yayın yapan BBC'nin kraliyet ailesiyle ilgili ardı arkası kesilmeyen skandallarda da rol oynadığının ortaya çıkması tepki çekti. 1997'de ölen Prenses Diana'nın 1996'de Veliaht Prens Charles'tan resmen boşanmasını tetikleyen BBC röportajıyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. O dönemde bomba etkisi yaratan Diana röportajını gerçekleştiren ve hala BBC'de görev yapan Martin Bashir'in kraliyet ailesi için dadılık yapan Tiggy Legge-Bourke'e ait olduğu iddiasıyla sahte bir kürtaj belgesi göstererek Prenses'ten röportajı kopardığı öne sürüldü.

Martin Bashir allegedly Showed Princess Diana a Faked Abortion 'Receipt' for Nanny to land career-changing interview. https://t.co/PkSmXs70co — melissa moon (@MMoon_WREG3) March 30, 2021

Oğulları William ve Harry'ye dadılık yapan Legge-Bourke'nin Prens Charles'tan hamile kaldığından şüphelenen Diana, meşhur gözü yaşlı röportajda Charles'ın uzatmalı sevgilisi ve kendi ölümünden sonra eşi olan Camilla'ye atıfla 'üçlü bir evlilik' yaşadığını dile getirmişti.

Daily Mail'e göre emekli Yüksek Mahkeme hakimi Lord Dyson'ın 1995'te tarihli röportaja dair yürüttüğü soruşturma sırasında BBC gazetecisi Bashir'in Prenses Diana'ya kürtajın 'kanıtını' gösterdiği yönündeki iddialar ortaya çıktı.

Habere göre geçen yıl BBC tarafından Panorama programında yayımlanan röportaj hakkında bağımsız soruşturma yürütmekle görevlendirilen Dyson, en az 17 kişiyi sorgulayarak hazırladığı raporda, Prenses Diana'nın sahte bir belgeyle kandırıldığı bilgisine yer verdi.

Bir kaynağın Bashir'in Diana'dan röportaj koparma çabalarıyla ilgili "Gerçekten iyi ilerleme kaydediyor. Harika silahlar kullanıyor ve bunu beklenenden çok daha hızlı yapıyor" dediği belirtildi.

BBC admits: We shredded Diana papers https://t.co/444BezIOsF — Mail+ (@mailplus) March 28, 2021

Geçen yıl Mail on Sunday bilgi edinme özgürlüğü yasası çerçevesinde BBC'den 1995 Diana röportajı hakkında 2018'de yok edilen dosyaların tam listesini talep etmişti.

O zaman "Panorama ve Galler Prensesi Diana Princess başlıklı arşivlenmiş hiçbir dosya 2018'de veya öncesinde imha edilmedi" yanıtını veren BBC, soruşturma raporu sızarken, bu kez pozisyon değiştirdi. Bu konuyla ilgili belgeler bulunan dört farklı dosyanın 2004-2009 arasında yok edildiği ya da elde tutulmadığı BBC tarafından itiraf edildi.