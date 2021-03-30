Avusturya’dan AB’ye çağrı: 1 milyon doz Sputnik V aşısı alsak pek çok hayat kurtarırdık

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, AB’nin ilaç otoritesi tarafından henüz onaylanmamış olsa da nisan ayından başlayarak 1 milyon doz Rus Sputnik V koronavirüs aşısı satın almak istediklerini söyledi.

Avusturya Başbakanı Kurz, Rusya’nın geliştirdiği Sputnik V aşısına yönelik şüphelere ilişkin olarak, aşı söz konusu olduğunda jeopolitik gerekçelerin bir kenara bırakılması gerektiğini söyledi.

'Nereden geldiği önemli değil'

Kurz, “Mühim olan, aşının etkili ve güvenli olup olmadığı, nereden geldiği değil” vurgusunu yaptı.

Avusturya Başbakanı, Sputnik V aşısı satın alma ihtimallerine ilişkin de, “Avusturya, ek olarak 1 milyon doz daha aşı alsa normale daha çabuk dönebilir, pek çok hayat ve iş kurtarırdık” dedi.

OE24: Austria wants to buy 1 mln Sputnik V doses from April.

Federal Chancellor S. Kurz:“There must be no geopolitical blinkers when it comes to vaccines. The only thing that matters is whether the vaccine is effective and safe, not where it comes from.”👇https://t.co/iZzoB8DeMQ — Sputnik V (@sputnikvaccine) March 30, 2021

Sputnik V'nin AB'de değerlendirme süreci devam ediyor​

AB’nin ilaç otoritesi EMA, Sputnik V aşısını henüz onaylamış değil. EMA, 4 Mart’ta Sputnik V için ‘rolling review’ tabir edilen değerlendirme sürecine girdiklerini açıklasa da süreci henüz tamamlamadı.

Söz konusu değerlendirme süreci, halk sağlığı bakımından acil bir durum olması halinde, umut vadeden bir ilacın ya da aşının kullanım için onaylanmasını hızlandırmak adına devreye alınabiliyor. Sonucunda da söz konusu preparatın onayına dair daha çabuk karar alınmış oluyor.

AB şimdiye dek 27 üyesi adına Batılı aşı geliştiricileri ile anlaşmalar imzaladı. Fakat üretimdeki sorunlar nedeniyle üye ülkelerden bazıları aşı ihtiyaçlarını karşılamak için kendi çözümlerini aramaya yöneldi. Söz konusu ülkelerden biri olan Macaristan’da Sputnik V aşısının kullanımına izin verilmiş durumda.

Rusya ile aşı görüşmeleri başladı

Bu arada Bloomberg haber ajansı da Avusturya’nın 1 milyon doz Sputnik V aşısı satın almak için Rusya ile görüşmelere başladığını aktardı.