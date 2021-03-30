AB İçişleri Komiseri Johansson: Yeni sığınmacı kamplarının inşası için Yunanistan'a 276 milyon euro kaynak aktarılacak

Görüşmeye ilişkin olarak Yunanistan Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Miçotakis ve Johansson, diğer konuların yanı sıra yeni göç ve sığınma anlaşması konusunda Avrupa Komisyonu'nun yaptığı teklifi konuştu.
The new Pact on Migration and Asylum dominated Mitsotakis-Johansson's meetinghttps://t.co/nxGknAe6j9 pic.twitter.com/GJyBh9SFEK— ANA-MPA news (@amna_newseng) March 30, 2021
Yapılan açıklamada, "Teklif, şu anda büyük oranda kapılarını ilk açan ülkelerin sırtına yüklenen göç ve sığınmacı sorunuyla ilgili. Her iki taraf da, göç sorununun çözülmesine yönelik tüm sorumluluğun yalnızca söz konusu ülkelere yüklenmemesi için dayanışma içinde ciddi iyileştirmeler yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu teyit etti" ifadeleri kullanıldı.
Sorunun etkili şekilde çözümü için Türkiye ile AB arasındaki 18 Mart 2016 tarihli mutabakatın tümüyle uygulanması gerektiğini belirten taraflar, Yunanistan'da sığınmacı ve göçmenlerin kabulüyle ilgili durumu da istişare etti.
'Birlikte çok şey başardığımıza inanıyorum'
Miçotakis de, AB'nin yardımıyla adalarda kalıcı tesisler inşa edilmesi konusunda ilerleme sağladıklarını ve bunun geçmişte yaşananlarla kıyaslandığında önemli bir değişiklik olduğunu belirtti ve destekleri için AB yönetimine teşekkür etti.
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