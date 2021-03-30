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    AB İçişleri Komiseri Johansson: Yeni sığınmacı kamplarının inşası için Yunanistan'a 276 milyon euro kaynak aktarılacak

    AB İçişleri Komiseri Johansson: Yeni sığınmacı kamplarının inşası için Yunanistan'a 276 milyon euro kaynak aktarılacak

    © REUTERS / ELIAS MARCOU
    Avrupa
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    Yunanistan'da Başbakan Kiryakos Miçotakis'le görüşen AB İçişleri Komiseri Ylva Johansson, Yunanistan'da göçmen ve sığınmacılar için yeni kampların kurulması amacıyla Atina'ya 276 milyon euro kaynak aktarılacağını belirtti.

    Görüşmeye ilişkin olarak Yunanistan Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Miçotakis ve Johansson, diğer konuların yanı sıra yeni göç ve sığınma anlaşması konusunda Avrupa Komisyonu'nun yaptığı teklifi konuştu.

    ​Yapılan açıklamada, "Teklif, şu anda büyük oranda kapılarını ilk açan ülkelerin sırtına yüklenen göç ve sığınmacı sorunuyla ilgili. Her iki taraf da, göç sorununun çözülmesine yönelik tüm sorumluluğun yalnızca söz konusu ülkelere yüklenmemesi için dayanışma içinde ciddi iyileştirmeler yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu teyit etti" ifadeleri kullanıldı.

    Sorunun etkili şekilde çözümü için Türkiye ile AB arasındaki 18 Mart 2016 tarihli mutabakatın tümüyle uygulanması gerektiğini belirten taraflar, Yunanistan'da sığınmacı ve göçmenlerin kabulüyle ilgili durumu da istişare etti.

    'Birlikte çok şey başardığımıza inanıyorum'

    İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca denize atılan ve 3 gündür aranan sığınmacı, Sahil Güvenlik ekiplerince Boğaz Adası'nda bulundu.
    © DHA
    Çeşme açıklarında Yunanistan unsurlarınca denize atıldığı belirtilen sığınmacı, 3 gün sonra Boğaz Adası'nda bulundu
    Johansson, yeni kampların inşa edilmesi için 276 milyon euro kaynak aktarılmasını öngören sözleşme imzaladıklarını belirterek, "Pek çok konuda çok iyi iş birliğimiz var ve geçen yıl birlikte çok şey başardığımıza inanıyorum. Örneğin, adalardaki göçmenleri tahliye etmenin yanı sıra Moria kampındaki yangından sonra yeni yapıların inşası gibi" ifadelerini kullandı.

    Miçotakis de, AB'nin yardımıyla adalarda kalıcı tesisler inşa edilmesi konusunda ilerleme sağladıklarını ve bunun geçmişte yaşananlarla kıyaslandığında önemli bir değişiklik olduğunu belirtti ve destekleri için AB yönetimine teşekkür etti.

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    Etiketler:
    Fon, Göç, Mülteci, Sığınmacı, Ylva Johansson, Yunanistan, AB
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