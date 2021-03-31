Lugansk Halk Cumhuriyeti: Kiev, Donbass'taki temas hattına yakın bölgeleri mayınlıyor

Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin Halk Milisi Ofisi, Ukrayna güvenlik güçlerini Donbass'taki temas hattının yakınında bulunan Popasnaya kentinin dış mahallelerini mayınlamakla suçladı.

Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin Halk Milisi Ofisi Sözcüsü İvan Filiponenko, Ukrayna güvenlik güçlerinin Donbass'taki temas hattının yakınında bulunan Popasnaya kentinin çevresine 100’den fazla antitank mayın yerleştirdiğini bildirdi.

Filiponenko, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ukraynalı mayın uzmanlarının Popasnaya yerleşiminin doğu eteklerindeki faaliyetlerini yakından izliyoruz; daha önce kent çıkışına 100'den fazla TM-62 anti-tank mayınının döşendiği tespit edildi" dedi.

Filipenko, Donbass'ın Kiev'in kontrolündeki bölgelerinde yaşayanlara, Ukrayna güvenlik güçleri tarafından döşenen mayınlara karşı dikkatli olma çağrısı yaparak, "AGİT Özel Gözlem Misyonu (SMM), savcılık ve sivil-askeri idareyi Ukrayna güvenlik güçleri tarafından bölgenin mayınlandırıldığına ilişkin gerçekler hakkında bilgilendirmenizi rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.